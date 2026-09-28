Đội tuyển Việt Nam bịn rịn nói lời tạm biệt Xuân Son, cuộc chia tay không ai mong muốn

VFF sẽ hỗ trợ để Xuân Son có điều kiện hồi phục tốt nhất

Tối 28.9, đội tuyển Việt Nam đã tổ chức buổi chia tay Xuân Son. Anh cảm động trước tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình. Đội tuyển Việt Nam từ Trưởng đoàn Trần Anh Tú, HLV Kim Sang-sik đến từng thành viên của BHL, từng cầu thủ đều rất bịn rịn khi phải chứng kiến cuộc chia tay không ai mong muốn.

Thay mặt lãnh đạo VFF và đội tuyển Việt Nam, Phó chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã động viên, khích lệ Xuân Son tập trung điều trị thật tốt để sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Việt Nam và CLB. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn VFF phối hợp với CLB chủ quản của Xuân Son là CLB Nam Định theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để Xuân Son có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Trước đó, VFF đã có kế hoạch sắp xếp để Xuân Son điều trị chấn thương theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia tại Bệnh viện Vinmec. Tuy nhiên, Xuân Son bày tỏ nguyện vọng được trở về CLB để thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình điều trị.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú chúc Xuân Son chóng hồi phục Ảnh: Ngọc Linh

HLV Kim Sang-sik xin lỗi CLB Nam Định vì cầu thủ của đội không may bị chấn thương khi đang khoác áo đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Đình Bắc và các cầu thủ chia tay Xuân Son

Hai Long (bìa trái) nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thay phần của Xuân Son Ảnh: Ngọc Linh

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi Xuân Son không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Ông chia sẻ: “Xuân Son gặp chấn thương và phải trở về Việt Nam vào rạng sáng mai. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng và đây cũng là tổn thất đáng tiếc đối với toàn đội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Nam Định cũng như CLB Nam Định. Tôi hy vọng Xuân Son sẽ điều trị thật tốt, sớm bình phục và chúng ta có thể gặp lại cậu ấy trong màu áo đội tuyển Việt Nam với thể trạng khỏe mạnh”.

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Xuân Son di chuyển ngay tối nay và bay vào rạng sáng 29.9

Xuân Son tâm sự trên trang cá nhân sau khi dính chấn thương: "Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy. Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!".

Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau. Thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26.9, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Xuân Son chia tay đội tuyển Việt Nam sau bữa tối tại khách sạn ở Bandung (Indonesia). Anh sẽ di chuyển lên Jakarta và bay về Hà Nội vào 1 giờ 30 ngày 29.9. Anh sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài dự kiến vào 6 giờ 20 cùng ngày.

VFF sẽ bố trí xe đón và đưa Xuân Son về Ninh Bình (Nam Định cũ) để tiền đạo nhập tịch trở lại CLB Nam Định.