Báo chí Indonesia bất ngờ nhắc tên Chanathip, kêu gọi… đội tuyển Việt Nam nên cảnh giác với Thái Lan

Hai kỹ thuật gia được cất kỹ

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 29.9, tại Indonesia. Trước trận đấu này, Thái Lan có chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan. Dù vậy, dường như đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn chưa bung hết sức trong lượt trận đầu tiên.

Supachok Sarachat (áo xanh) là một trong những cầu thủ quan trọng hiện nay của đội tuyển Thái Lan Ảnh: Reuters

Chanathip Songkrasin ngồi dự bị ở trận gặp Pakistan Ảnh: Ngọc Linh

Tở Bola Sport của Indonesia nhận định: "Đội tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác trước đội tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson (người Anh) của Thái Lan gây bất ngờ khi không sử dụng Chanathip Songkrasin phút nào. Ông ấy dường như muốn Chanathip tích lũy thể lực cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ít ngày tới".



Không chỉ có Chanathip Songkrasin, 1 kỹ thuật gia khác của đội tuyển Thái Lan là Supachok Sarachat cũng được dưỡng sức cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đang khoác áo CLB Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản) chỉ vào sân từ phút 54, thay thế cho vị trí của Sesak Ratree.

Việc đội tuyển Thái Lan cất kỹ 2 cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật này cho thấy họ không muốn phơi bày toàn bộ sự sáng tạo của mình, trước khi họ đụng độ đội tuyển Việt Nam, đối thủ mà họ xem là quan trọng nhất vòng đấu bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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Những sự thay đổi so với ASEAN Cup

Còn về những sự bổ sung đáng chú ý so với hồi giải vô địch Đông Nam Á, HLV Anthony Hudson sử dụng trung vệ Kritsada Kaman đá tiền vệ phòng ngự, chơi bên cạnh Sarach Yooyen.

Kritsda Kaman (15) được tăng cường cho FIFA ASEAN Cup 2026, anh thi đấu ở hàng tiền vệ Ảnh: Ngọc Linh

Điều này phản ánh vị HLV người Anh rất xem trọng khả năng tranh chấp tay đôi nơi hàng tiền vệ. Rút kinh nghiệm tại ASEAN Cup kết thúc hồi cuối tháng 8, hàng tiền vệ của Thái Lan lép vế trước hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Lần này, HLV Anthony Hudson xếp Kritsada Kaman chơi ở tuyến giữa, nhằm tăng cường khả năng làm chủ khu vực giữa sân. Đội tuyển Việt Nam cần chú ý đến vị trí của Kaman, đây là cầu thủ không ngại va chạm, thi đấu nhiều tiểu xảo. Anh từng giúp Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2020 và chung kết ASEAN Cup 2022.

Một cầu thủ khác của Thái Lan không tham dự ASEAN Cup, nhưng được tăng cường ở FIFA ASEAN Cup 2026, đó là tiền đạo nhập tịch gốc Anh Jude Soonsup-Bell. Chân sút lực lưỡng này (cao 1,86 m, 22 tuổi) ghi 1 bàn thắng vào lưới Pakistan. Anh kết hợp cùng Teerasak Poeiphimai (24 tuổi, cao 1,80 m, ghi 2 bàn vào lưới Pakistan) tạo thành cặp tiền đạo trẻ trung, mạnh mẽ. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam cần phải dè chừng 2 chân sút này, nhất là trong các pha chống bóng bổng.

Manuel Tom Bihr (4) kém ở khả năng xoay xở và gặp gánh nặng về tuổi tác Ảnh: Minh Hoàng

Dù vậy, Thái Lan chưa thể thay đổi cặp trung vệ Manuel Tom Bihr (33 tuổi, cao 1,84 m) và Nattapong Sayriya (34 tuổi, cao 1,80 m). Họ từng kỳ vọng vào trung vệ trẻ hơn là Jonathan Khemdee (24 tuổi, cao 1,90 m) sẽ thay thế 1 trong 2 cầu thủ trên, nhưng Jonathan Khemdee lại chấn thương ngay trước khi giải đấu năm nay diễn ra, buộc phải rời giải.

Cặp trung vệ Manuel Tom Bihr và Nattapong Sayriya lớn tuổi, chậm chạp, có thể gặp khó trước các tiền đạo vừa nhanh, vừa mạnh, vừa khéo của đội tuyển Việt Nam, gồm Đình Bắc và Williams Minh Hoàng.

Cũng đừng quên rằng tiền vệ hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức cũng chưa thi đấu trận ra quân gặp Philippines. Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik cất kỹ Hoàng Đức hôm 26.9, để dành sức cho cầu thủ này, chuẩn bị gặp Thái Lan vào ngày 29.9 tới đây. Đội tuyển Việt Nam cũng giấu bài trong trận đầu tiên và sẵn sàng cho trận đấu thứ 2 của mình tại FIFA ASEAN Cup, gặp Thái Lan.