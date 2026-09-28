Hai Long tiết lộ đội tuyển Việt Nam đã 'mổ băng' Thái Lan, sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam phân tích kỹ đối thủ

Chiều 28.9, đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi cuối cho cuộc đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cho trận đấu đáng chú ý này.

Theo Hai Long, việc các đội có thể triệu tập lực lượng mạnh tại FIFA ASEAN Cup khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan càng được chờ đợi.

“Chắc chắn ở giải đấu này, các đội tuyển đều có lực lượng mạnh nhất. Bản thân tôi cũng như các cầu thủ đều cảm thấy rất hào hứng để bước vào trận đấu ngày mai gặp Thái Lan. Hy vọng đây sẽ là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và hấp dẫn dành cho khán giả”, Hai Long chia sẻ.

Hai Long chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 28.9 ẢNH: NGỌC LINH

Hai Long cũng có mặt trong đội hình đánh bại đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 hồi tháng trước ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước cuộc đối đầu trực tiếp, Hai Long tiết lộ ban huấn luyện và các cầu thủ đã dành thời gian phân tích đối thủ: “Buổi sáng, toàn đội đã họp và xem băng về đội tuyển Thái Lan. Chắc chắn toàn đội dành sự tôn trọng cho Thái Lan. Các cầu thủ sẽ cố gắng hết khả năng của mình”, Hai Long cho biết.

Khi được hỏi về điểm mạnh của đối thủ, tiền vệ đội tuyển Việt Nam đánh giá Thái Lan là một tập thể mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Đây cũng là lý do ban huấn luyện đã phân tích đối thủ để tìm ra phương án phù hợp cho trận đấu.

Về mục tiêu, Hai Long khẳng định đội tuyển Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất để tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào trận chung kết.

“Mục tiêu của toàn đội là có được kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai để có lợi thế đi tiếp vào trận chung kết”, tiền vệ sinh năm 2000 nói.

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Bản thân Hai Long cũng không giấu mong muốn tiếp tục ghi bàn. Khi được hỏi liệu có muốn một lần nữa chọc thủng lưới Thái Lan hay không, anh cho biết: “Không chỉ trận đấu với Thái Lan mà ở tất cả các trận đấu, nếu có cơ hội tôi đều sẽ cố gắng ghi bàn, cũng như đóng góp vào thành tích chung của toàn đội”.

Còn khi được hỏi liệu đã chuẩn bị một màn ăn mừng mới nếu ghi bàn hay chưa, Hai Long hài hước nói: “Câu hỏi đấy chắc để ngày mai trả lời”.

‘Tất cả cầu thủ sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son’

Một trong những khó khăn lớn của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan là sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Hai Long thừa nhận chấn thương của tiền đạo này là tổn thất đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam:

“Việc vắng Xuân Son là một mất mát rất lớn đối với toàn đội. Tất cả đều rất tiếc về chấn thương của Xuân Son. Nhưng toàn đội sẽ tìm cách và có những giải pháp để đưa ra phương án thay thế”, Hai Long chia sẻ.

Xuân Son có mặt ở Việt Nam vào rạng sáng 29.9 để bắt đầu điều trị chấn thương ẢNH: NGỌC LINH

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam đồng thời khẳng định các cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng đảm nhận thêm trách nhiệm: “Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son”, Hai Long nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik có một số lựa chọn để lấp vào khoảng trống mà Xuân Son để lại ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho cuộc đối đầu Thái Lan. Đối thủ đã được phân tích, phương án cho sự vắng mặt của Xuân Son cũng đang được tính toán. Phần còn lại sẽ được trả lời trên sân vào ngày 29.9.

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