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    Thế giới

    Sự cố an ninh nghiêm trọng gần căn cứ Anh có quân Mỹ đồn trú

    Vi Trân
    Vi Trân
    Cảnh sát Anh bắt giữ một số người đàn ông bị tình nghi vi phạm luật về thuốc nổ sau sự cố nghiêm trọng tại căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú, gồm máy bay ném bom tầm xa B-1B.

    Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra gần căn cứ quân sự RAF Fairford ở tây nam Anh và cảnh sát đã sơ tán người dân địa phương, điều động lực lượng gỡ bom đến hiện trường để kiểm tra nhiều phương tiện, theo Reuters.

    Sự cố an ninh nghiêm trọng gần căn cứ Anh có quân Mỹ đồn trú- Ảnh 1.

    Cảnh sát phong tỏa tuyến đường dẫn đến căn cứ RAF Fairford ngày 27.9

    ẢNH: AP

    Sự cố an ninh nghiêm trọng gần căn cứ Anh có quân Mỹ đồn trú- Ảnh 2.

    Một khu vực thuộc căn cứ RAF Fairford

    ẢNH: REUTERS

    Cảnh sát vũ trang đã phong tỏa cổng chính của căn cứ, trong khi các thiết bị được triển khai tại các điểm ra vào khác. Cư dân của ngôi làng Whelford gần đó đã được sơ tán tạm thời. Khoảng 30 xe của lực lượng khẩn cấp, bao gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa, đã tập kết tại ngôi làng gần căn cứ.

    Công tác sơ tán diễn ra sau khi cảnh sát bắt giữ một số người đàn ông vì nghi ngờ vi phạm đạo luật về chất nổ, cảnh sát vùng Gloucestershire cho biết trong một tuyên bố, đồng thời tin rằng tình hình đã được kiểm soát.

    Sự cố an ninh nghiêm trọng gần căn cứ Anh có quân Mỹ đồn trú- Ảnh 3.

    Máy bay ném bom tầm xa B-1B đậu tại căn cứ RAF Faiirford ngày 27.9

    ẢNH: REUTERS

    Một người phát ngôn của Không quân Mỹ từ chối thảo luận về các biện pháp bảo vệ lực lượng.

    "Phi đoàn Hỗ trợ Chiến đấu số 501 và các phi đoàn khác của chúng tôi tại Anh vẫn luôn cảnh giác và sẽ thực hiện các hành động thích hợp để đảm bảo an toàn, an ninh cho quân nhân, nhân viên dân sự, nhà thầu và gia đình của họ", người phát ngôn cho biết.

    Sự cố an ninh nghiêm trọng gần căn cứ Anh có quân Mỹ đồn trú- Ảnh 4.

    Xe cảnh sát và cứu hỏa gần căn cứ RAF Fairford ngày 27.9

    ẢNH: REUTERS

    Hồi tháng 3, chính phủ Anh khi đó do Thủ tướng Keir Starmer lãnh đạo đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ RAF Fairford để triển khai hành động "phòng vệ" nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng cảnh báo vào tháng 7 rằng bất kỳ căn cứ nào được sử dụng cho các cuộc tấn công như vậy sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.

    Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham đang được cập nhật thông tin về vụ việc, đồng thời nói thêm rằng "sẽ không phù hợp nếu đưa ra bình luận thêm khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra".

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    sự cố an ninh nghiêm trọng căn cứ quân sự Anh RAF Fairford B-1B Iran

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