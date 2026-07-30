Anh chi hơn 11 tỉ USD phát triển tàu ngầm hạt nhân

Theo Hãng tin AFP, động thái trên không chỉ củng cố năng lực răn đe hạt nhân mà còn dự kiến tạo ra hàng chục ngàn việc làm trong thập niên tới.

Tập đoàn quốc phòng BAE Systems (Anh) được giao nhiệm vụ chế tạo 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Dreadnought. Trong tổng số 8,4 tỉ bảng Anh, BAE sẽ nhận 5,9 tỉ bảng, phần còn lại được phân bổ cho chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Mô hình tàu ngầm được trưng bày tại gian hàng của Tập đoàn BAE Systems tại triển lãm ở Úc vào tháng 11.2025 ẢNH: REUTERS

Khoản đầu tư sẽ giúp hoàn tất quá trình thử nghiệm trên biển của chiếc tàu ngầm đầu tiên là HMS Dreadnought, dự kiến sẵn sàng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh vào đầu thập niên 2030. Chiếc thứ hai là HMS Valiant sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển, trong khi hai chiếc còn lại tiếp tục được đẩy mạnh quá trình chế tạo.

Theo thông cáo từ văn phòng thủ tướng Anh 29.7, khoản đầu tư nhằm mục đích bảo vệ nước Anh trong nhiều thập niên tới, đồng thời mang lại cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ.

Trong chuyến thăm xưởng đóng tàu của BAE ở thị trấn Barrow (tây bắc nước Anh) vào ngày 29.7, Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh chương trình này sẽ hỗ trợ 47.000 việc làm và các vị trí học nghề, qua đó góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ, vốn là ưu tiên của chính quyền mới. Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cũng khẳng định khoản đầu tư này củng cố cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Chính phủ Anh có kế hoạch chi hơn 63 tỉ bảng Anh trong 4 năm tới để tài trợ cho kế hoạch răn đe hạt nhân, bao gồm chương trình tàu ngầm Dreadnought và các tàu ngầm tấn công mới nằm trong khuôn khổ liên minh quân sự AUKUS, cùng Mỹ và Úc.