Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ sẽ chỉ gửi tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng cho Úc theo AUKUS

Văn Khoa
Văn Khoa
31/05/2026 15:55 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles ngày 31.5 xác nhận nước này sẽ chỉ nhận tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng từ Mỹ như một phần của thỏa thuận nhằm đơn giản hóa khuôn khổ hợp tác an ninh với Mỹ và Anh (AUKUS).

Theo AUKUS năm 2021, Úc dự kiến sẽ nhận được ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ trong vòng 15 năm. Úc cũng từng dự kiến sẽ nhận được 2 tàu ngầm đã qua sử dụng và một tàu ngầm mới từ Mỹ, nhưng hai nước đã thông báo hôm 30.5 rằng cả 3 tàu giờ đây sẽ là tàu đang phục vụ trong Hải quân Mỹ.

Mỹ sẽ chỉ gửi tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng cho Úc theo AUKUS- Ảnh 1.

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một tuyên bố chung hôm 30.5, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó thủ tướng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã xác nhận sự điều chỉnh trong thỏa thuận tàu ngầm.

"Phó thủ tướng và các bộ trưởng hoan nghênh phương án đề xuất nhằm đơn giản hóa việc mua sắm tàu ngầm lớp Virginia (VCS) của Úc, tinh gọn công tác quản lý chuỗi cung ứng, các yêu cầu vận hành và bảo trì, và tối đa hóa hiệu quả chi phí. Cách tiếp cận này sẽ cho phép Úc mua 3 tàu ngầm lớp Virginia đang hoạt động thay vì phải sử dụng hỗn hợp các biến thể mới và đang hoạt động", tuyên bố viết.

Hải quân Mỹ có 24 tàu ngầm lớp Virginia, nhưng các xưởng đóng tàu của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu sản xuất 2 tàu mới mỗi năm.

Khi được hỏi tại sao Canberra giờ đây chỉ nhận tàu ngầm đã qua sử dụng, Bộ trưởng Marles hôm nay 31.5 nói với các phóng viên rằng việc này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn.

"Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc này, đối với các thủy thủ vận hành tàu ngầm, cũng như những người đang làm việc để bảo trì những tàu ngầm", ông Marles nói.

Chương trình tàu ngầm AUKUS nằm ở trung tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn tới 235 tỉ USD trong 30 năm, theo dự báo của chính phủ Úc.

Tin liên quan

Tàu ngầm nội địa Hàn Quốc hoàn tất hành trình kỷ lục vượt Thái Bình Dương

Tàu ngầm nội địa Hàn Quốc hoàn tất hành trình kỷ lục vượt Thái Bình Dương

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho được thiết kế và đóng tại Hàn Quốc đã thành công vượt Thái Bình Dương trong cuộc hành trình dài nhất lịch sử hoạt động tàu ngầm của hải quân nước này.

Đòn gió làm khó liên minh AUKUS

Chính quyền Trump 'xem lại' hiệp ước an ninh AUKUS với Úc và Anh

Khám phá thêm chủ đề

tàu ngầm hạt nhân Mỹ aukus Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó thủ tướng Úc Richard Marles
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận