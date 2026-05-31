Mỹ sẽ chỉ gửi tàu ngầm hạt nhân đã qua sử dụng cho Úc theo AUKUS

Theo AUKUS năm 2021, Úc dự kiến sẽ nhận được ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ trong vòng 15 năm. Úc cũng từng dự kiến sẽ nhận được 2 tàu ngầm đã qua sử dụng và một tàu ngầm mới từ Mỹ, nhưng hai nước đã thông báo hôm 30.5 rằng cả 3 tàu giờ đây sẽ là tàu đang phục vụ trong Hải quân Mỹ.

Một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một tuyên bố chung hôm 30.5, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó thủ tướng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã xác nhận sự điều chỉnh trong thỏa thuận tàu ngầm.

"Phó thủ tướng và các bộ trưởng hoan nghênh phương án đề xuất nhằm đơn giản hóa việc mua sắm tàu ngầm lớp Virginia (VCS) của Úc, tinh gọn công tác quản lý chuỗi cung ứng, các yêu cầu vận hành và bảo trì, và tối đa hóa hiệu quả chi phí. Cách tiếp cận này sẽ cho phép Úc mua 3 tàu ngầm lớp Virginia đang hoạt động thay vì phải sử dụng hỗn hợp các biến thể mới và đang hoạt động", tuyên bố viết.

Hải quân Mỹ có 24 tàu ngầm lớp Virginia, nhưng các xưởng đóng tàu của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu sản xuất 2 tàu mới mỗi năm.

Khi được hỏi tại sao Canberra giờ đây chỉ nhận tàu ngầm đã qua sử dụng, Bộ trưởng Marles hôm nay 31.5 nói với các phóng viên rằng việc này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn.

"Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc này, đối với các thủy thủ vận hành tàu ngầm, cũng như những người đang làm việc để bảo trì những tàu ngầm", ông Marles nói.

Chương trình tàu ngầm AUKUS nằm ở trung tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn tới 235 tỉ USD trong 30 năm, theo dự báo của chính phủ Úc.