Anh bắt cặp đôi tìm cách xâm nhập căn cứ tàu ngầm hạt nhân

Cặp đôi bị bắt vào khoảng 17 giờ ngày 19.3 khi tìm cách xâm nhập Căn cứ Hải quân Hoàng gia Clyde ở Scotland, nơi đóng quân của các tàu ngầm hạt nhân của Anh, hãng tin AP ngày 20.3 dẫn thông báo của cảnh sát Scotland cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Vengeance lớp Vanguard mang tên lửa đạn đạo Trident của Anh gần căn cứ Clyde ở Scotland năm 2006

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát đang điều tra vụ việc, cho hay người đàn ông bị bắt 34 tuổi còn người phụ nữ 31 tuổi. Hãng thông tấn Anh PA đưa tin rằng người đàn ông bị bắt giữ là người Iran trong khi chưa rõ quốc tịch của người phụ nữ. Tờ The Sun loan tin rằng hai người này bị nghi là gián điệp của Iran.

Hải quân Hoàng gia Anh xác nhận vụ bắt giữ nhưng từ chối bình luận thêm "vì vụ việc đang được điều tra".

Căn cứ Clyde còn được gọi là Faslane, là nơi đóng quân của hạm đội tàu ngầm nòng cốt của Vương quốc Anh, bao gồm cả các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.

Từ những năm 1990, lực lượng răn đe hạt nhân của Anh bao gồm 4 tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia được trang bị tên lửa đạn đạo Trident.

Mối đe dọa từ Iran đối với Anh đã được cơ quan tình báo nội địa MI5 liên tục cảnh báo, với cáo buộc rằng Tehran đứng sau hơn 20 âm mưu bắt cóc và ám sát ở nước này.

Iran nhiều lần phủ nhận các cáo buộc gián điệp, nói rằng đó là một phần của chiến dịch do các nước phương Tây thù địch tiến hành nhằm chống lại nước này.

Các vụ bắt giữ diễn ra 3 tuần sau khi Mỹ và Israel khởi động chiến sự chống Iran. Mặc dù Anh không tham gia các cuộc tấn công vào Iran nhưng lực lượng của nước này đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong khu vực vùng Vịnh.