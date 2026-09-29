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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Trọng tài Lê Thị Ly lập cú đúp tại bán kết ASIAD: Thổi trận đội tuyển nữ Nhật Bản đấu Hàn Quốc

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    Nữ trọng tài Lê Thị Ly của Việt Nam đã vinh dự được AFC giao cầm còi trận bán kết đội tuyển nữ Nhật Bản và Hàn Quốc ở môn bóng đá nữ vào 17 giờ 30 chiều nay.

    Lần thứ 2 thổi bán kết ASIAD

    Ba năm trước tại ASIAD Hàng Châu, trọng tài Lê Thị Ly đã có vinh dự lớn khi được giao cầm còi trận bán kết 1 giữa đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên và Uzbekistan. Một trận đấu mà áp lực dành cho nữ trọng tài Việt Nam không hề nhỏ. Nhưng cô đã xuất sắc làm chủ cuộc chơi bằng tiếng còi chuẩn mực và chính xác.

    Đáng chú ý hơn khi cái tên Lê Thị Ly lại tiếp tục xuất hiện trong danh sách trọng tài được lựa chọn cho ASIAD 20. Tại Aichi-Nagoya, Lê Thị Ly được giao nhiệm vụ ở các trận đấu tại vòng bảng như trận mở màn giữa Philippines - Uzbekistan và sau đó là trận Bangladesh - Hàn Quốc.

    Trọng tài Lê Thị Ly lập cú đúp tại bán kết ASIAD: Thổi trận đội tuyển nữ Nhật Bản đấu Hàn Quốc- Ảnh 1.

    Lê Thị Ly sẽ điều hành trận bán kết hôm nay giữa Nhật Bản và Hàn Quốc

    ẢNH: NVCC

    Và cũng như 3 năm trước, cô lại được AFC tín nhiệm giao cầm còi trận bán kết. Lần này tính chất trận đấu sẽ nặng hơn rất nhiều vì 2 đội mà nữ trọng tài Việt Nam điều khiển là giữa 2 đối thủ mạnh của Đông Á: Nhật Bản và Hàn Quốc. Một trận cân bằng và hứa hẹn hấp dẫn hơn trận đấu bán kết ở Hàng Châu.

    Sẽ không hề dễ dàng khi điều hành trận có đội chủ nhà. Nhưng Lê Thị Ly cho biết, dù là trận đấu nào, có khó khăn ra sao, với cô đã bước ra sân không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải để một hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

    Nhật Bản và Hàn Quốc là những đội chơi với tốc độ rất nhanh và tấn công rất dữ dội. Đội chủ nhà ghi 24 bàn và chưa để lọt lưới, còn Hàn Quốc cũng đã ghi đến 18 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Điều này đòi hỏi trọng tài Việt Nam sẽ phải tập trung rất cao.

    Niềm vinh dự cho trọng tài Việt Nam

    Hai kỳ làm bán kết ASIAD liên tiếp không chỉ là một con số đẹp trong hồ sơ nghề nghiệp. Đó còn là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực bền bỉ của nữ trọng tài Việt Nam trên hành trình chinh phục sân chơi quốc tế.

    Trọng tài Lê Thị Ly lập cú đúp tại bán kết ASIAD: Thổi trận đội tuyển nữ Nhật Bản đấu Hàn Quốc- Ảnh 2.

    Lê Thị Ly tại ASIAD 20

    ẢNH: NVCC

    Mỗi lần hình ảnh nữ trọng tài Việt Nam xuất hiện giữa sân đấu ASIAD cũng là niềm tự hào và là một vinh dự lớn của trọng tài Việt Nam. Việc Lê Thị Ly được tin tưởng giao nhiệm vụ cho thấy chuyên môn của trọng tài Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định trong hệ thống trọng tài châu lục.

    Ở trận đại chiến bán kết Nhật Bản - Hàn Quốc chiều nay, mọi ánh mắt của người xem trong nước sẽ hướng về người cầm còi Việt Nam, xem Lê Thị Ly thể hiện như thế nào, phương pháp điều hành ra sao, việc sử dụng tiếng còi có mạnh mẽ và đầy sức thu hút hay không. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ở một sân chơi lớn cũng là thêm một lần hình ảnh trọng tài Việt Nam được biết đến và ghi nhận.

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    Việt Nam Triều Tiên AFC Uzbekistan Nhật Bản trọng tài lê Thị Ly Asiad

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