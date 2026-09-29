Trận chung kết đặc biệt giành HCV ASIAD sau 20 năm của cầu mây đôi nữ Việt Nam

Niềm vui vỡ òa của ông Nguyễn Hồng Minh

Đúng hai thập kỷ trước, tại ASIAD Doha, trong cái giá lạnh bên ngoài tại đất nước Tây Á, cầu mây nữ Việt Nam bước vào cuộc chơi với sự tự tin của một tập thể giàu khát vọng nhưng cũng đứng trước thử thách lớn với những đối thủ có truyền thống và vị thế hàng đầu châu Á. Thế rồi, bằng bản lĩnh, kỹ thuật và tinh thần thi đấu kiên cường, các cô gái Việt Nam đã tạo nên dấu ấn khi giành HCV ở nội dung đôi nữ.

Cảm giác khi đó của tôi cũng như những người Việt Nam được chứng kiến như sướng run người trước hình ảnh những cô gái áo vàng nhỏ nhắn ôm chầm lấy nhau. Nhiều người bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc, có người tay quẹt vội nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì chiến thắng đôi nữ trước Myanmar đến quá đỗi bất ngờ.

Cú tung người tấn công quá hay của Khánh Ly ẢNH: ĐỘC LẬP

Đó là khoảnh khắc để cầu mây nữ Việt Nam tự hào khẳng định rằng mình có thể cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi lớn nhất châu lục. Tôi nhớ trưởng đoàn thể thao Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Hồng Minh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT (trưởng đoàn hiện tại cũng có tên Nguyễn Hồng Minh) đã xuống sân ôm lấy từng người và liên tục nói nghẹn ngào hai tiếng "cảm ơn các con".

Vị tư lệnh của đoàn thể thao nước nhà thời điểm ấy đã trải qua những giờ phút căng thẳng, ngột ngạt, âu lo đến mất ăn mất ngủ khi lần lượt nhiều niềm hy vọng của Việt Nam đều bay vàng như bắn súng, cử tạ, taekwondo nên khi cầu mây nữ làm nên kỳ tích ông đã xúc động đến dường nào.

Cũng vẫn là niềm vui vỡ òa của ông Nguyễn Hồng Minh

Niềm vui vỡ òa lại đến sau 20 năm với một vị trưởng đoàn khác cũng tên Nguyễn Hồng Minh. Ông Minh chắc chắn cũng đã run lên với kết quả này. Ông đã chứng kiến một tuần khá thất vọng trên đất Nhật Bản với nhiều môn mà Việt Nam kỳ vọng, nhất là bắn súng đã đánh rơi nhiều cơ hội.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh xuống trao thưởng nóng ẢNH: ĐỘC LẬP

Thế nên khi cầu mây đôi nữ tái lập chiến tích sau 20 năm khi thắng thuyết phục Philippines 2-0 ở trận chung kết vào sáng 29.9.2026 và quan trọng là mang về thêm 1 HCV giúp thể thao Việt Nam phần nào cải thiện trên bảng tổng sắp, ông đã không ngăn được những giọt nước mắt. Ông nhanh chóng xuống sân, cảm ơn rối rít từng thành viên của đội nữ cầu mây.

Khi chúng tôi trò chuyện với HLV Trần Thị Vui, cùng thời với Lưu Thị Thanh là người đã giành HCV đôi nữ 20 năm trước, bà cũng cay cay ở khóe mắt. Bà đã vô cùng tự hào khi chính thế hệ VĐV trước đã để lại niềm tin cho những thế hệ phía sau: muốn đi xa, trước hết phải dám bước lên sân đấu lớn với tâm thế của một đội tuyển có khả năng giành thành tích.

HLV Trần Thị Vui sung sướng ẢNH: ĐỘC LẬP

Hai mươi năm sau, HLV Trần Thị Vui khẳng định điều đáng quý nhất có lẽ không nằm ở một tấm huy chương hay một trận đấu cụ thể. Giá trị lớn hơn nằm ở dấu mốc mà thế hệ Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Bích Thùy đã tạo ra cho hành trình phát triển của cầu mây nữ Việt Nam.

Bây giờ thời gian đã thay đổi. Những VĐV năm xưa giờ đã trở thành một phần của lịch sử. Những cô gái hôm nay như Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên đã mang trên vai một hành trang khác, với những phương pháp huấn luyện mới, những đối thủ mới và những yêu cầu mới.

Họ đã xuất sắc phát huy vai trò của thế hệ tiếp nối với tinh thần dám mơ, dám cạnh tranh và dám hướng tới thành tích cao nhất. Các học trò của HLV Trần Thị Vui đã biết tạo nên một tập thể đủ gắn kết, đủ bản lĩnh và đủ khả năng chịu sức ép ở những thời khắc quyết định.

Thầy trò đội cầu mây nữ hạnh phúc với chiến thắng ẢNH: ĐỘC LẬP

Đặc biệt sau cú sốc trận ra quân trước Lào, họ đã biết cách đứng dậy, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn. Vẫn là những chiếc áo vàng của 20 năm trước, các cô gái đã tạo nên hành trình nối những thế hệ cầu mây Việt Nam bằng một sợi dây rất đẹp: khát vọng chiến thắng ở đấu trường châu Á.

Xin chúc mừng những cô gái vàng của cầu mây Việt Nam. Họ không chỉ là những nguồn hy vọng mới hướng tới nội dung đá 4 sẽ khởi tranh vào ngày mai, không chỉ là những người kế thừa xuất sắc đàn chị của 20 năm trước, mà còn là niềm tin, động lực chinh phục những cột mốc mới cho thể thao nước nhà.