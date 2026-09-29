Xúc động khoảnh khắc cầu mây đôi nữ Việt Nam giành HCV ASIAD 20: Vui sao nước mắt lại trào!

Cầu mây lại giúp thể thao Việt Nam giải cơn 'khát' vàng

3 năm trước, tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), cầu mây từng giúp thể thao Việt Nam đoạt vàng nhờ ngược dòng đánh bại Indonesia ở chung kết. Hôm nay, lịch sử lặp lại ở nội dung đôi nữ, khi 3 cô gái vàng Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên xuất sắc đánh bại Philippines với tỷ số thuyết phục 2-0 (15-8, 15-4) ở chung kết để giải cơn "khát" vàng kéo dài suốt một tuần cho đoàn Việt Nam.

Hành trình vào chung kết của cầu mây Việt Nam không trải đầy hoa hồng. Ngay ở trận ra quân, toàn đội từng bất ngờ thua Lào, khiến cơ hội đoạt HCV bị đặt dấu hỏi. ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, đó thuần túy là cú vấp khi cả đội chưa "nóng máy". Thu Trang cùng đồng đội sau đó lấy lại phong độ khi thi đấu ăn ý, đặc biệt trong khâu chắn cầu, phòng ngự, nhờ vậy đánh bại Myanmar và Malaysia ở 2 trận còn lại để đoạt ngôi nhì bảng ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầu mây nữ Việt Nam càng chơi càng hay. Ở bán kết gặp Hàn Quốc, Việt Nam từng bị dẫn 3-6, nhưng sau đó ghi liền 12 điểm để ngược dòng hạ đối thủ 15-6 trong set đầu. Khoảnh khắc đó chứng minh bản lĩnh tầm châu Á của cầu mây nữ Việt Nam, đặc biệt ở nội dung đôi nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong trận chung kết với Philippines sáng nay (29.9), cầu mây nữ Việt Nam không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Các cô gái vàng bắt bước một tốt, tấn công hiểm và gọn gàng, không mắc sai lầm ở khâu dứt điểm ẢNH: ĐỘC LẬP

Học trò HLV Trần Thị Vui chỉ cho đối thủ cơ hội rượt đuổi trong 8 điểm đầu, sau đó bứt lên thắng ngoạn mục 15-8 trong set 1 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sang set 2, Việt Nam áp đảo hoàn toàn. Nữ Philippines không còn đấu pháp để phản kháng như ván đầu, qua đó thua chóng vánh 4-15 ẢNH: ĐỘC LẬP

Khoảnh khắc hạnh phúc của cầu mây nữ Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Với tấm HCV cầu mây, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCV tại ASIAD 20, đoạt một nửa chỉ tiêu 4 HCV đặt ra trước ngày lên đường ẢNH: BÙI LƯỢNG

Niềm vui của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Đây là động lực để thể thao Việt Nam có thêm HCV trong những ngày thi đấu tới ẢNH: BÙI LƯỢNG