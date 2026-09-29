Xúc động khoảnh khắc cầu mây đôi nữ Việt Nam giành HCV ASIAD 20: Vui sao nước mắt lại trào!

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Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines ở nội dung đôi nữ đã giúp cầu mây Việt Nam mang về tấm HCV ASIAD thứ hai cho thể thao nước nhà.
Cầu mây lại giúp thể thao Việt Nam giải cơn 'khát' vàng
3 năm trước, tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), cầu mây từng giúp thể thao Việt Nam đoạt vàng nhờ ngược dòng đánh bại Indonesia ở chung kết. Hôm nay, lịch sử lặp lại ở nội dung đôi nữ, khi 3 cô gái vàng Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên xuất sắc đánh bại Philippines với tỷ số thuyết phục 2-0 (15-8, 15-4) ở chung kết để giải cơn "khát" vàng kéo dài suốt một tuần cho đoàn Việt Nam.
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