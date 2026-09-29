Khánh Ly (trái) cùng đội tuyển cầu mây Việt Nam đứng trước cơ hội đoạt HCV ASIAD 20 ở nội dung đôi nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà đương kim vô địch thế giới Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên là 3 tuyển thủ giúp đội tuyển cầu mây Việt Nam giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ, chạm trán với đội Philippines tại ASIAD 20 diễn ra lúc 7 giờ hôm nay.

Hành trình đến chung kết của Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên không bằng phẳng. Ở trận ra quân, họ bất ngờ thất thủ trước đội tuyển Lào. Không gục ngã, Thu Trang cùng đồng đội trở lại với 2 chiến thắng liên tiếp trước Myanmar, Malaysia. Nhờ đó các cô gái Việt Nam vào bán kết với ngôi nhì bảng. Tại bán kết, đội Việt Nam vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-0 để đi đến trận cuối cùng.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam quyết tâm đánh bại Philippines ở chung kết diễn ra hôm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Philippines, đối thủ của Việt Nam ở chung kết từng thua Hàn Quốc ở vòng bảng sau đó thắng Lào ở bán kết. Bị đánh giá yếu hơn so vợi bộ ba Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên nhưng các tuyển thủ Philippines sẵn sàng tạo bất ngờ. Tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn lẫn tâm lý, các cô gái Việt Nam hứa hẹn thi đấu bùng nổ, mang niềm vui về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc (phải) cùng đội tiếp sức 4x400 m nữ Việt Nam được kỳ vọng mang về tấm HCV ở môn điền kinh ẢNH: BÙI LƯỢNG

Cũng hôm nay, đội tuyển điền kinh bước vào tranh tài nội dung được kỳ vọng nhất là tiếp sức 4x400 m nữ. Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Lê Thị Tuyết Mai (1 dự bị) là nhà đương kim vô địch giải tiếp sức hỗn hợp châu Á. Dù chịu sự cạnh tranh rất lớn từ đối thủ rất mạnh là Bahrain nhưng Quách Thị Lan cùng các đồng đội sẵn sàng tỏa sáng.

Ở môn kurash, Việt Nam có Trần Thị Thanh Thủy, Dương Thanh Thanh tranh tài hạng cân 87 kg nữ. Ngoài ra thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở các môn thể thao điện tử, bóng chuyền nam, bắn cung.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (29.9):