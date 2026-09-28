Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương ASIAD 20: Tiếc nuối sau hành trình nhiều áp lực

Trịnh Thu Vinh đã không thể bước lên bục huy chương nội dung 25 m súng ngắn nữ tại ASIAD 20, dù trước đó có màn trình diễn đầy hy vọng ở vòng loại sau loạt bắn chung kết vào trưa 28.9.

Trịnh Thu Vinh khép lại phần thi chung kết 25 m súng ngắn ở vị trí thứ 4, qua đó lỡ hẹn với tấm huy chương ASIAD 20. Đáng tiếc cho Thu Vinh khi cô đã có những loạt bắn ấn tượng nhưng không duy trì được sự ổn định ở thời điểm quyết định. Dù vậy, màn thể hiện của nữ xạ thủ Việt Nam vẫn đáng ghi nhận, đặc biệt khi cô thi đấu khá ổn định ở cả bài bắn chậm và bắn nhanh tại vòng loại để giành quyền vào chung kết.

Trịnh Thu Vinh gặp rất nhiều áp lực ở ASIAD năm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Kết quả vòng loại cho thấy sự ổn định của Thu Vinh. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Olympic Yang Jiin (Hàn Quốc), người từng dẫn đầu sau bài bắn chậm, lại không thể giành quyền vào chung kết sau phần bắn nhanh không như kỳ vọng.

Tuy nhiên, chung kết là một cuộc đấu hoàn toàn khác. Trong bắn súng, chỉ một vài phát bắn cũng có thể làm thay đổi thứ hạng và quyết định ai là người bước lên bục huy chương.

Một kỳ ASIAD nhiều áp lực của bắn súng Việt Nam

Trước ASIAD 20, bắn súng là một trong những môn được thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng. Đội có Phạm Quang Huy, người từng giành HCV ASIAD, cùng Trịnh Thu Vinh - xạ thủ từng tiến rất gần huy chương khi lọt vào tốp 4 Olympic Paris 2024.

Những thành tích trước đó cũng đồng nghĩa áp lực dành cho các xạ thủ Việt Nam tại ASIAD 20 không nhỏ. HLV Trần Quốc Cường từng nhìn nhận bắn súng là môn thể thao đặc biệt, khi khoảng cách giữa huy chương và vị trí ngoài bục trao giải đôi khi chỉ được quyết định bởi một vài điểm số. Kỹ thuật rất quan trọng, nhưng trạng thái tâm lý, khả năng kiểm soát nhịp thi đấu và sự ổn định ở những loạt bắn cuối cùng cũng có thể quyết định kết quả.

Thu Vinh xếp thứ 4 ở chung kết nội dung 25 m súng ngắn ẢNH: BÙI LƯỢNG

ASIAD 20 một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt ấy. Thu Vinh đã có một vòng loại tốt ở nội dung 25 m súng ngắn nữ và bước vào chung kết trong nhóm những xạ thủ có thành tích cao nhất. Dù không thể đi đến tấm huy chương, việc cạnh tranh với những xạ thủ hàng đầu châu Á vẫn cho thấy năng lực của cô.

Đó là kết quả đáng tiếc với Thu Vinh và bắn súng Việt Nam trong một kỳ đại hội mang theo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, ở môn thể thao mà ranh giới giữa thành công và tiếc nuối đôi khi chỉ nằm trong một vài phát bắn, áp lực cũng là một phần rất lớn của cuộc chơi.

Từ tốp 4 Olympic Paris 2024 đến chung kết ASIAD 20, Thu Vinh vẫn đang là một trong những xạ thủ nổi bật của bắn súng Việt Nam. Hành trình tại ASIAD lần này sẽ tiếp tục là kinh nghiệm quan trọng cho những mục tiêu quốc tế tiếp theo.