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    Thể thaoCác môn khác

    Billiards: Bao Phương Vinh đoạt vị trí á quân thế giới, nhận thưởng gần 600 triệu đồng

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Bao Phương Vinh cán đích tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 với vị trí á quân.

    Giải đấu danh giá nhất làng billiards carom 3 băng

    Trận chung kết World Championship 2026 diễn ra tại Blois - Pháp kết thúc vào rạng sáng 28.9, chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa Bao Phương Vinh và Eddy Merckx (Bỉ). Trước cơ thủ người Bỉ có biệt danh là "ông vua chung kết", đại diện Việt Nam đã không thể hiện thực hóa mục tiêu giành chức vô địch thế giới lần thứ hai trong sự nghiệp.

    Sê-ri 15 thay đổi cục diện trận đấu

    Hai cơ thủ chơi khá cân bằng trong nửa đầu trận đấu. Thậm chí, Bao Phương Vinh là người thi đấu nhỉnh hơn đối phương trong hiệp 1, khi sở hữu 2 sê-ri 7 điểm và 1 sê-ri 6 điểm. Anh cũng là người đã đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao bằng sê-ri 7 ở lượt cơ thứ 12, dẫn 29-24.

    Billiards: Bao Phương Vinh đoạt vị trí á quân thế giới - Ảnh 1.

    Bao Phương Vinh đến lúc này đã sở hữu 1 HCV và 1 HCB tại đấu trường danh giá World Championship

    ẢNH: P.L

    Tuy nhiên, bản lĩnh của Eddy Merckx đã được thể hiện ở hiệp 2. Cơ thủ người Bỉ bất ngờ tung sê-ri 15 điểm để vươn lên dẫn ngược 39-30. Sau bước ngoặt này, cục diện trận đấu cũng đảo chiều. Bao Phương Vinh dù nỗ lực nhưng không thể bứt lên, khi đối thủ quá kinh nghiệm.

    Chung cuộc, Eddy Merckx thắng Bao Phương Vinh với điểm số 50-39, sau 19 lượt cơ.

    Eddy Merckx giành chức vô địch World Championship 2026. Đây là lần thứ ba cơ thủ người Bỉ đăng quang ở giải đấu danh giá nhất làng billiards carom 3 băng. Chức vô địch này mang lại cho Merckx 40.000 euro tiền thưởng, tương đương 1,18 tỉ đồng.

    Billiards: Bao Phương Vinh đoạt vị trí á quân thế giới - Ảnh 2.

    Eddy Merckx đã chứng minh tại sao ông được xếp vào hàng "huyền thoại" của billiards carom 3 băng thế giới

    ẢNH: P.L

    Bao Phương Vinh cán đích với vị trí á quân, bổ sung vào bộ sưu tập thêm tấm HCB thế giới. Về nhì tại giải đấu trên đất Pháp, cơ thủ sinh năm 1995 nhận 20.000 euro (tương đương 591 triệu đồng).

    Dù không thể bước lên bục cao nhất, nhưng đây cũng là giải đấu thành công đối với Bao Phương Vinh. Trước đó tại vòng bán kết diễn ra vào tối 27.9, cơ thủ sinh năm 1995 đã tạo ra màn ngược dòng vô cùng ngoạn mục trước VĐV kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun.

    Thành tích này một lần nữa khẳng định cái duyên của Bao Phương Vinh với đấu trường lớn nhất thế giới thuộc hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Vào năm 2023, Phương Vinh đã từng vô địch World Championship, sau khi xuất sắc đánh bại đàn anh Trần Quyết Chiến ở trận chung kết.

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