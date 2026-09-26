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    Thể thaoCác môn khác

    Billiards: Bao Phương Vinh trở thành niềm kỳ vọng duy nhất của Việt Nam ở giải thế giới

    Thu Bồn
    Thu Bồn

    Bao Phương Vinh trở thành niềm kỳ vọng duy nhất của Việt Nam tại giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 đang diễn ra tại Pháp.

    Bao Phương Vinh có sê-ri 14 điểm

    Vòng knock-out đầu tiên (32 cơ thủ) của World Championship 2026 có sự góp mặt của 3 đại diện Việt Nam là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh. Trong đó, chỉ một mình Phương Vinh có thể tiến vào vòng 16 cơ thủ.

    Bao Phương Vinh chạm trán cơ thủ kỳ cựu Roland Forthomme (Bỉ) vào rạng sáng 26.9. Đại diện Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 50-25. Trong trận đấu này, cơ thủ sinh năm 1995 ghi dấu ấn với sê-ri 14 điểm đẹp mắt.

    Billiards: Bao Phương Vinh trở thành niềm kỳ vọng duy nhất của Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 1.

    Bao Phương Vinh hiện là cơ thủ Việt Nam duy nhất từng đăng quang tại đấu trường World Championship, vào năm 2023

    ẢNH: P.L

    Trong khi đó, Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực đều để thua đầy tiếc nuối. Quyết Chiến có 2 sê-ri điểm lớn cuối trận, nhưng không thể tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục. Anh phải nhận thất bại chung cuộc 47-50 trước Glenn Hofman. Thanh Lực nắm lợi thế trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng đoạn cuối bị Martin Horn qua mặt và cũng để thua với điểm số 47-50.

    Tranh vé vào tứ kết

    Hôm nay 26.9, Bao Phương Vinh sẽ tranh vé vào tứ kết, đối đầu Alexander Salazar (Colombia). Trận đấu này diễn ra vào lúc 18 giờ 30 (theo giờ Việt Nam).

    Những cặp đấu còn lại tại vòng 16 cơ thủ gồm: 

    Lúc 16 giờ: Frederic Caudron (Bỉ) - Jeong Ye-sung (Hàn Quốc), Son Jun-hyuk (Hàn Quốc) - Marco Zanetti (Ý), Sameh Sidhom (Ai Cập) - Glenn Hofman (Hà Lan), Cho Myung-woo (Hàn Quốc) - Eddy Merckx (Bỉ).

    Billiards: Bao Phương Vinh trở thành niềm kỳ vọng duy nhất của Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 2.

    Thiên tài Caudron là đương kim vô địch của giải đấu

    ẢNH: P.L

    Lúc 18 giờ 30: Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) - Tom Lowe (Đức), Heo Jung-han (Hàn Quốc) - Peter Ceulemans (Bỉ), Ruben Legazpi (Tây Ban Nha) - Martin Horn (Đức).

    Các trận đấu của giải World Championship 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule).

    Những cái tên giành chiến thắng ở vòng 16 cơ thủ sẽ tiếp tục bước vào tranh tài tứ kết, vào lúc 21 giờ và 23 giờ 30 hôm nay (26.9).

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