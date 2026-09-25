Billiards: Trần Quyết Chiến xuất sắc vào vòng knock-out thế giới với ngôi nhất bảng

Trần Quyết Chiến toàn thắng 2 trận vòng bảng

Những trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải World Championship 2026 diễn ra vào rạng sáng nay 25.9. Trong đó, Trần Quyết Chiến đã giành chiến thuyết phục trước tay cơ trẻ người Hàn Quốc Song Yun-do với điểm số 40-29.

Trần Quyết Chiến lấy vé góp mặt ở vòng 32 cơ thủ (đấu loại trực tiếp) với thành tích toàn thắng cả hai trận cùng ngôi nhất bảng P. Trước đó, ở trận đấu ra quân vào tối 24.9, tay cơ số 1 Việt Nam đã đánh bại đối thủ mạnh Heo Jung-han với điểm số cách biệt 40-23, chỉ sau 17 lượt cơ. Trong màn so tài này, VĐV gốc Hà Tĩnh có sê-ri 10 điểm đẹp mắt ở lượt cơ cuối cùng.

Trần Quyết Chiến vào vòng knock-out giải vô địch thế giới năm 2026 với vị trí nhất bảng ẢNH: P.L

Bên cạnh Quyết Chiến, Bao Phương Vinh cũng xuất sắc giành vé đi tiếp vào vòng knock-out giải World Championship 2026 với vị trí nhất bảng I. Nhà vô địch thế giới năm 2023 lần lượt đánh bại Mikael Devogelaere (40-26) và Behzat Cetin (40-37).

Trần Thanh Lực tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhì bảng L. Đại diện Việt Nam bất ngờ để thua 24-40 trước Raymundo Munoz (Mexico) ở trận ra quân. Nhưng đến trận đấu quyết định, Thanh Lực đã giành chiến thắng trước Arnim Kahofer với điểm số 40-33, nhờ đó giành vé đi tiếp tại giải vô địch thế giới.

Trần Thanh Lực thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành chiến thắng ở trận quyết định cho tấm vé vào vòng trong ẢNH: P.L

Ba cơ thủ Việt Nam góp mặt ở vòng knock-out giải vô địch thế giới 2026 là Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực. Hai cái tên bị loại là Chiêm Hồng Thái và Châu Hồng Thái.

Tại vòng 32 cơ thủ, Trần Quyết Chiến chạm trán với Glenn Hofman (Hà Lan) vào lúc 17 giờ hôm nay (25.9, theo giờ Việt Nam).

Trần Thanh Lực đụng độ tay cơ kỳ cựu người Đức Martin Horn, vào lúc 22 giờ hôm nay (25.9, theo giờ Việt Nam).

Bao Phương Vinh đối đầu Roland Forthomme (Bỉ) lúc 0 giờ 30 ngày 26.9 (theo giờ Việt Nam).

Các cặp đấu còn lại của vòng 32 cơ thủ

17 giờ 30: Frederic Caudron - Kim Haeng-jik, Jeong Ye-sung - Torbjorn Blomdahl, Sameh Sidhom - Jeremy Bury.

19 giờ 30: Cho Myung-woo - Huberney Catano, Raymundo Munoz - Eddy Merckx, Jean Van Erp - Son Jun-hyuk, Marco Zanetti - Maxime Panaia.

22 giờ: Tom Lowe - Mikael Devogelaere, Ruben Legazpi - William Villanueva, Tayfun Tasdemir - Mohamed Abdin.

0 giờ 30: Dick Jaspers vs Heo Jung-han, Alexander Salazar - Berkay Karakurt, Peter Ceulemans - Jose Miguel Soares.