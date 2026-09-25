Billiards: Trần Quyết Chiến liên tục tung sê-ri lớn, vẫn thua tiếc nuối ở giải thế giới

Vòng knock-out đầu tiên của World Championship 2026 có sự góp mặt của 32 cơ thủ, tranh tài từ chiều 25.9. Trần Quyết Chiến là cơ thủ Việt Nam đầu tiên xuất trận ở vòng đấu này, chạm trán Glenn Hofman (Hà Lan).

Trần Quyết Chiến bế tắc trong phần lớn thời gian

Đây là màn so tài mà Trần Quyết Chiến đã không còn là chính mình trong phần lớn thời gian. VĐV sinh năm 1984 gần như mất hoàn toàn cảm giác, khi hiệu suất ghi điểm trung bình trong 29 lượt cơ đầu là rất thấp so với trình độ của anh.

Trước đó, cả hai cơ thủ đều nhập cuộc một cách khá chậm chạp. Sau 14 lượt cơ đầu tiên, điểm số chỉ là 9-9. Tuy nhiên, Hofman là người đã kịp thời bừng tỉnh để kiểm soát thế trận. Ở lượt cơ thứ 21, VĐV người Hà Lan có sê-ri 8 điểm để nâng cách biệt thành 29-14 và đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến bứt tốc ngoạn mục ở quãng cuối, nhưng vẫn không thể ngược dòng ẢNH: P.L

Sang hiệp 2, Glenn Hofman thoải mái băng băng về đích mà không gặp phải sự phản kháng nào từ Trần Quyết Chiến. Ở lượt cơ thứ 30 của mình, Hofman có sê-ri 5 điểm để vươn lên dẫn trước 48-22.

Ghi 25 điểm trong 2 lượt cơ cuối trận

Đến lúc này, Trần Quyết Chiến mới bất ngờ bùng nổ và thắp lại hy vọng mong manh cho người hâm mộ billiards carom 3 băng Việt Nam. Anh tung 2 sê-ri lớn liên tục, lần lượt là 11 điểm (lượt cơ thứ 30) và 14 điểm (lượt cơ thứ 31).

Ghi đến 25 điểm chỉ sau 2 lượt cơ, Trần Quyết Chiến rút ngắn cách biệt xuống còn 47-48. Dù vậy, việc lấy lại phong độ quá muộn màng đã không thể giúp cho cơ thủ Việt Nam tạo ra màn ngược dòng ngoạn mục.

Glenn Hofman chắc chắn đã trải qua những giây phút lo lắng cuối trận ẢNH: P.L

Ở lượt cơ thứ 32, Glenn Hofman tận dụng cơ hội bước ra bàn để ghi thêm 2 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 50-47. Trần Quyết Chiến dừng chân đầy đáng tiếc ở vòng 32 cơ thủ của World Championship 2026.

Tại loạt trận diễn ra chiều cùng ngày, Frederic Caudron (Bỉ) thắng kịch tính Kim Haeng-jik (Hàn Quốc) với điểm số 50-47. Sameh Sidhom (Ai Cập) đánh bại Jeremy Bury (Pháp) với điểm số 50-44. Bất ngờ lớn nhất ở vòng 32 cơ thủ là việc tay cơ Hàn Quốc Jeong Ye-sung đã vượt qua “huyền thoại sống” Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển) với điểm số 50-33.