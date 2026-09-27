Billiards: Bao Phương Vinh ngược dòng thắng cao thủ Hàn Quốc, cầm chắc huy chương thế giới

Khuya 26.9, Bao Phương Vinh chạm trán Heo Jung-han, ở trận đấu thuộc vòng tứ kết giải World Championship 2026 đang diễn ra tại Blois (Pháp). Heo Jung-han là cơ thủ kỳ cựu người Hàn Quốc, từng 2 lần giành chức vô địch World Cup billiards. Heo Jung-han cũng chính là đối thủ đã ngăn cản Bao Phương Vinh chạm tay đến chức vô địch World Cup billiards đầu tiên trong sự nghiệp tại trận chung kết diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 6.2024.

Bao Phương Vinh bứt tốc và ngược dòng ở đoạn cuối

Đầu trận, Heo Jung-han nhập cuộc thuận lợi và vươn lên dẫn trước về mặt điểm số trong phần lớn thời gian. Khi trận đấu trôi qua được 15 lượt cơ, đại diện Hàn Quốc dẫn 24-10. Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao ở lượt cơ thứ 17, VĐV xứ sở kim chi nắm lợi thế khi tạo ra khoảng cách về mặt điểm số lên đến 15 điểm (25-10) so với Phương Vinh.

Đầu hiệp 2, thế trận vẫn nằm trong tay của cơ thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn nước rút, nhiều tình huống bỏ lỡ liên tục ở những hình bi dễ khiến lợi thế của Heo Jung-han dần biến mất.

Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam duy nhất tính đến lúc này đang sở hữu chức vô địch World Championship. Anh từng đăng quang vào năm 2023, sau khi đánh bại Trần Quyết Chiến ở trận chung kết ẢNH: P.L

Sau 25 lượt cơ, Heo Jung-han vẫn dẫn trước 40-28. Điểm số là 40-38 sau 31 lượt cơ. Bước ngoặt thực sự của trận đấu đến ở lượt cơ thứ 32, khi Bao Phương Vinh bất ngờ tung sê-ri 8 đầy bản lĩnh để lần đầu tiên vươn lên gác điểm đối phương (46-44) ở màn so tài này.

Áp lực tâm lý nặng nề trong thi đấu được thể hiện rõ nét ở những lượt cơ cuối trận. Cả hai cơ thủ đều không duy trì được cảm giác tốt trong những pha ra cơ của mình. Ở lượt cơ thứ 36, Heo Jung-han bám sát Bao Phương Vinh, rút ngắn cách biệt thành 46-47.

Những pha xử lý thiếu chính xác liên tục trong quãng cuối trận khiến Heo Jung-han thua ngược Bao Phương Vinh ẢNH: P.L

Đến lượt cơ thứ 37, đại diện Hàn Quốc có thêm 1 điểm để quân bình điểm số thành 47-47. Nhưng ngay sau đó, Bao Phương Vinh đã ghi 3 điểm để ấn định chiến thắng chung cuộc 50-47 và thẳng tiến vào bán kết.

Với việc xuất hiện ở vòng đấu dành cho 4 cơ thủ xuất sắc nhất giải, Bao Phương Vinh đã chắc chắn giành huy chương thế giới. Đây là lần thứ hai anh làm được điều này tại giải World Championship.

Trước đó ở vòng 16 cơ thủ diễn ra sáng cùng ngày, Bao Phương Vinh vượt qua Alexander Salazar (Colombia) với điểm số 50-47.

Tasdemir Tayfun là cơ thủ kỳ cựu của làng carom 3 băng thế giới ẢNH: P.L

Ở các trận tứ kết còn lại: Eddy Merckx (Bỉ) thắng Son Jun-hyuk (Hàn Quốc) 50-35; thiên tài Frederic Caudron (Bỉ) chính thức trở thành cựu vương khi để thua Sameh Sidhom (Ai Cập) 47-50; còn Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) đánh bại Martin Horn (Đức) với điểm số 50-23.

Bán kết World Championship 2026 sẽ diễn ra tối nay (27.9): Sameh Sidhom chạm trán Eddy Merckx lúc 17 giờ, trong khi Bao Phương Vinh đối đầu Tasdemir Tayfun lúc 19 giờ 30 (theo giờ Việt Nam).

Hai cơ thủ giành chiến thắng ở vòng bán kết sẽ bước vào trận đấu tranh chức vô địch billiards carom 3 băng thế giới vào lúc 23 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam).

Các trận đấu của giải World Championship 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule).