Billiards: Nước rút ngoạn mục, Bao Phương Vinh thắng ngược nghẹt thở cựu vô địch thế giới

Ở trận bán kết 2 giải World Championship 2026 diễn ra tối 27.9 tại Blois - Pháp, Bao Phương Vinh chạm trán tay cơ kỳ cựu của làng carom 3 băng thế giới Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đối thủ đẳng cấp từng đăng quang tại World Cup billiards và World Championship, đại diện Việt Nam đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh và giành chiến thắng cảm xúc.

Bao Phương Vinh bùng nổ trong hiệp 2

Tasdemir Tayfun thể hiện sự đáng gờm ngay từ những lượt cơ đầu tiên. VĐV người Thổ Nhĩ Kỳ tấn công liên tục, ghi điểm khá đều tay để chiếm quyền kiểm soát thế trận. Ở lượt cơ thứ 10, Tayfun có sê-ri 8 điểm để vươn lên dẫn trước 21-10. Ngay sau đó, cơ thủ sinh năm 1975 tiếp tục có thêm đường cơ ghi 5 điểm để đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, dẫn trước 26-14.

Bao Phương Vinh có lần thứ hai góp mặt ở chung kết World Championship. Trước đó, anh từng đăng quang vào năm 2023 ẢNH: P.L

Hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ của Bao Phương Vinh. Những lượt cơ ghi 3, 4 và 5 điểm liên tục đã giúp cơ thủ Việt Nam bám đuổi quyết liệt Tayfun. Đến lượt cơ thứ 18, Bao Phương Vinh có sê-ri 6 điểm để lần đầu tiên trong trận đấu qua mặt VĐV người Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn trước 32-31.

Trước áp lực lớn do Bao Phương Vinh tạo ra, Tayfun vẫn không hề nao núng và chứng minh vì sao ông là một trong những cơ thủ tốp đầu thế giới. Ở lượt cơ thứ 31, VĐV 51 tuổi bất ngờ tung sê-ri 14 điểm mãn nhãn để vươn lên dẫn ngược 46-39, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua về đích.

Tasdemir Tayfun thi đấu quá hay, nhưng Bao Phương Vinh đã chơi bản lĩnh hơn ẢNH: P.L

Song, Bao Phương Vinh cũng cho thấy được bản lĩnh của cơ thủ từng bước lên đỉnh cao nhất của carom 3 băng thế giới. Ở lượt cơ thứ 24, khi điểm số là 42-47, VĐV gốc Bình Dương (cũ) ghi sê-ri 7 điểm để vươn lên dẫn 49-47.

Bao Phương Vinh thắng chung cuộc 50-48 trước Tasdemir Tayfun, sau 25 lượt cơ. Qua đó, cơ thủ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết World Championship 2026. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Phương Vinh góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải vô địch thế giới.

Ở trận bán kết diễn ra chiều cùng ngày, Eddy Merckx (Bỉ) thắng kịch tính Sameh Sidhom (Ai Cập) với điểm số 50-47.

Như vậy, Bao Phương Vinh sẽ chạm trán với Eddy Merckx vào khuya 27.9.