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    Thể thaoCác môn khác

    Lịch thi đấu đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vs Qatar hôm nay: Trận cầu 'sinh tử'

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Hôm nay (28.9) tại Park Arena Komaki (Nhật Bản), đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chạm trán đội tuyển Qatar ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 20.

    Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam phải thắng Qatar

    Sau thất bại 0-3 trước Ấn Độ ở trận mở màn bảng C, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam buộc phải thắng Qatar mới níu giữ cơ hội vào tứ kết. Đây được xem là trận tranh ngôi nhì bảng đấu này bởi đội tuyển Ấn Độ nhiều khả năng chiếm giữ ngôi đầu.

    Lịch thi đấu đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vs Qatar hôm nay: Trận cầu 'sinh tử'- Ảnh 1.

    Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam dồn toàn lực cho trận đấu quan trọng với Qatar diễn ra lúc 14 giờ hôm nay

    ẢNH: VFV

    Ở trận ra quân, thất bại 0-3 cũng dễ hiểu vì đối thủ Ấn Độ quá mạnh, có chiều cao vượt trội. Đội tuyển Qatar hiện xếp hạng 43 thế giới nhưng được đánh giá dễ chơi hơn với các học trò HLV Federico. Ở trận mở màn, Qatar có chiến thắng 3-1 trước đội Hồng Kông bị đánh giá yếu nhất bảng C.

    Nguyễn Ngọc Thuân là người ghi được điểm số nhiều nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ (17 điểm). Đinh Văn Phương đóng góp 11 điểm còn tay đập trẻ Tăng Ngọc Hiếu ghi dấu ấn với 7 điểm. Bộ ba này tiếp tục được kỳ vọng tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với Qatar.

    Lịch thi đấu đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam vs Qatar hôm nay: Trận cầu 'sinh tử'- Ảnh 2.

    HLV Federico lần đầu ra biển lớn cùng đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam

    ẢNH: VFV

    Trong lần chạm trán duy nhất vào tứ kết AVC Nations Cup 2025, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam để thua đáng tiếc 2-3 (29-31, 25-21, 25-15, 22-25, 15-12) trước Qatar. Tái đấu lần này, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội được kỳ vọng đòi nợ thành công.

    Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với Qatar diễn ra lúc 14 giờ hôm nay và được trực tiếp trên VTV6, FPT Play, TV360.

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