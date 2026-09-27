Lịch thi đấu bóng chuyền nam Việt Nam - Ấn Độ hôm nay: Cơ hội từ một thế hệ đang lên

Bước đệm từ thế hệ mới

Kể từ sau ASIAD 18 năm 2018, bóng chuyền nam vắng bóng ở sân chơi cao nhất của khu vực. Một phần do hụt hẫng lực lượng kế thừa khi đội hình chưa tạo ra được sự đồng đều sau thế hệ của Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận. Phần khác, khoảng cách về trình độ với các nền bóng chuyền mạnh trong khu vực khiến cho bóng chuyền nam bị tuột lại và không tự tin để tranh tài ở các giải quốc tế.

Lịch thi đấu ngày 27.9 của Việt Nam

Trần Duy Tuyến (8) tấn công ghi điểm ẢNH; NHẬT THỊNH

Nhưng lần này, đội tuyển Việt Nam đến Nhật Bản đang có một điểm tựa đáng kể: chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026, một danh hiệu lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam. Bên cạnh đó là một vài thay đổi mà đáng chú ý đầu tiên chính là về vị thế và tâm thế của đội tuyển. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý Federico Rampazzo, Việt Nam đã cho thấy những dấu hiệu tích cực trong mùa hè 2026. Ở SEA V.Cup, đội tuyển thắng Indonesia 3-1 tại bán kết và sau đó ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 ở chung kết.

Nguyễn Ngọc Thuân tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công khi anh được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất cũng như chủ công xuất sắc nhất chặng 2 SEA V.Cup. Trần Duy Tuyến cũng nhận giải phụ công xuất sắc nhất. Những màn trình diễn ấy cho thấy Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào yếu tố tinh thần mà đã hình thành được những mũi tấn công có khả năng tạo khác biệt.

Nguyễn Ngọc Thuận vẫn là VĐV xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Không xem nhẹ đối thủ

Tuy nhiên, ASIAD sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn nhiều. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Ấn Độ, Qatar và Hồng Kông. Theo lịch, đội tuyển gặp Ấn Độ lúc 14 giờ ngày 27.9, Qatar cũng 14 giờ giờ ngày 28.9 và Hồng Kông lúc 8 giờ ngày 29.9, Nếu giành được 1 trong 2 vị trí đầu bảng, bóng chuyền nam sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết.

Trong số các đối thủ, Qatar là thử thách đáng lưu ý. Đội bóng Tây Á đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho các giải đấu châu lục, với lực lượng kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt mới. Họ còn có một giai đoạn tập huấn tại Slovenia trước ASIAD, cho thấy sự chuẩn bị tương đối bài bản.

Ấn Độ cũng không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Trong khi đó, Hồng Kông là một ẩn số. Nhưng dù là đối thủ nào, quan trọng nhất với Việt Nam, điểm mấu chốt sẽ nằm ở khả năng duy trì sự ổn định. SEA V.Cup đã cho thấy đội tuyển có thể chơi tốt khi đạt nhịp độ tấn công cao, nhưng những đối thủ châu Á có thể gây sức ép lớn hơn ở bước một, khả năng phát bóng và chắn bóng.

Trương Thế Khải tấn công trước sự bất lực của đối thủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, lịch thi đấu khá dày cũng là bài toán thể lực đáng quan tâm. Sau vòng bảng nếu vào vòng knock-out, Việt Nam sẽ đấu tứ kết ngày 1.10, bán kết ngày 2.10 và các trận tranh huy chương ngày 3.10. Vì vậy, việc phân phối sức, xoay vòng nhân sự và duy trì thể trạng của các trụ cột sẽ có ý nghĩa không nhỏ.

Đội tuyển hiện có 12 tuyển thủ, trong đó có những cái tên đã tạo dấu ấn tại SEA V.Cup như Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Phương, Dương Văn Tiên, Trương Thế Khải và Đinh Văn Duy. Việc chỉ có 12 cầu thủ cũng đồng nghĩa ban huấn luyện không có quá nhiều lựa chọn để xoay tua, đặc biệt nếu những trận đấu kéo dài tới bốn hoặc năm set.

Có thể nói, ASIAD 20 đến vào thời điểm bóng chuyền nam Việt Nam đang có nhiều tín hiệu đáng chú ý. Chức vô địch SEA V.Cup tạo ra sự tự tin, trong khi việc trở lại sân chơi châu lục sau tám năm đem đến một cơ hội để kiểm chứng thực lực. Mục tiêu trước mắt hợp lý là tập trung giải quyết từng trận ở bảng C, đặc biệt là những cuộc đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh hai vị trí đầu bảng.

Quan trọng hơn, ASIAD lần này không chỉ được nhìn qua một kết quả cụ thể. Đây còn là phép thử đối với thế hệ cầu thủ hiện tại và triết lý của HLV Federico Rampazzo khi bước từ phạm vi Đông Nam Á lên sân chơi châu lục. Nếu duy trì được sự lì lợm từng thể hiện trước Thái Lan, đồng thời cải thiện bước một, phát bóng và khả năng chống đỡ trước những đội có thể hình tốt, Việt Nam có cơ sở để tạo ra những trận đấu đáng xem.