Ngắm nhìn hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng áp đảo tại ASIAD 2026

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Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng áp đảo trong trận mở màn nội dung đơn nữ tại ASIAD 20 trước đối thủ Thalita Ramadhani Wiryawan (Indonenesia, hạng 60 thế giới) vào sáng 26.9.
Thùy Linh khởi đầu thuận lợi
Sáng 26.9, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã bước vào phần tranh tài ở nội dung đơn nữ, với kết quả bốc thăm gặp VĐV Thalita Ramadhani Wiryawan (Indonenesia). Trước tay vợt 19 tuổi vẫn còn khá thiếu kinh nghiệm, Thùy Linh đã thi đấu hoàn toàn áp đảo.
Không chỉ thể hiện được sự vượt trội về bản lĩnh thi đấu, Nguyễn Thùy Linh còn gây ấn tượng với cách đánh khá đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa bỏ nhỏ và những đường đưa bóng về cuối sân. Đặc biệt, những cú đánh chéo góc chính xác đã giúp cô dễ dàng ghi điểm.
Chung cuộc, Thùy Linh (hạng 32 thế giới) đã giành chiến thắng 2-0 với điểm số các ván là 21-15 và 21-10. Kết quả này giúp cô lọt vào vòng thi đấu thứ 3 gặp VĐV Trung Quốc Chen Yu Fei (hạt giống số 4 đơn nữ).
Chiến thắng của Nguyễn Thùy Linh trước Thalita Ramadhani Wiryawan
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