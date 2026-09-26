Ngắm nhìn hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng áp đảo tại ASIAD 2026

Nguyễn Thùy Linh thắng thuyết phục tại vòng 2 nội dung đơn nữ tại ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

Thùy Linh khởi đầu thuận lợi

Sáng 26.9, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã bước vào phần tranh tài ở nội dung đơn nữ, với kết quả bốc thăm gặp VĐV Thalita Ramadhani Wiryawan (Indonenesia). Trước tay vợt 19 tuổi vẫn còn khá thiếu kinh nghiệm, Thùy Linh đã thi đấu hoàn toàn áp đảo.

Không chỉ thể hiện được sự vượt trội về bản lĩnh thi đấu, Nguyễn Thùy Linh còn gây ấn tượng với cách đánh khá đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa bỏ nhỏ và những đường đưa bóng về cuối sân. Đặc biệt, những cú đánh chéo góc chính xác đã giúp cô dễ dàng ghi điểm.

Chung cuộc, Thùy Linh (hạng 32 thế giới) đã giành chiến thắng 2-0 với điểm số các ván là 21-15 và 21-10. Kết quả này giúp cô lọt vào vòng thi đấu thứ 3 gặp VĐV Trung Quốc Chen Yu Fei (hạt giống số 4 đơn nữ).

Chiến thắng của Nguyễn Thùy Linh trước Thalita Ramadhani Wiryawan

Thùy Linh bước vào trận đấu thuộc vòng 2 nội dung đơn nữ ASIAD 2026 với trạng thái tâm lý tốt ảnh: Độc Lập

Ở ván 1, Thùy Linh dễ dàng ghi 3 điểm đầu tiên nhờ cách nhập cuộc chủ động bằng những pha bỏ nhỏ và điều cầu sát lưới ảnh: Độc Lập

Đồng thời, Thùy Linh cũng đã xử lý khá tốt trước các ý định đánh cầu ra cuối sân của Thalita Ramadhani Wiryawan (Indonesia) ảnh: Độc Lập

Nhờ chiến thuật thi đấu linh hoạt kết hợp giữa bỏ nhỏ và đánh cầu về cuối sân, Thùy Linh dễ dàng dẫn 11-6 trước khi bước vào quãng nghỉ ảnh: Độc Lập

Một pha cứu cầu đẹp mắt của Thùy Linh ảnh: Độc Lập

Lần lượt dẫn 16-10 và 20-10, tuy có một chút lơi lỏng để đối thủ xếp hạng 60 thế giới vươn lên nhưng Thùy Linh vẫn kiểm soát tốt để khép lại ván 1 với điểm số 21-15 ảnh: Độc Lập

Bước sang hiệp 2, cách chơi đánh cầu sát lưới của Thùy Linh vẫn tỏ ra hiệu quả ảnh: Độc Lập

Cô khởi đầu ván thứ 2 thuận lợi khi dẫn đến 6-0 ảnh: Độc Lập

Vẻ mặt tiếc nuối của Thùy Linh sau một pha đánh hỏng

Nhìn chung, Thùy Linh đã giải quyết ván thứ 2 nhanh chóng hơn, khi sớm dẫn 11-4 trước khi vào giờ nghỉ ảnh: Độc Lập

Thùy Linh thể hiện trình độ thi đấu và tâm lý hoàn toàn vượt trội so với tay vợt 19 tuổi của Indonesia ảnh: Độc LẬp

Sau giờ nghỉ, Thùy Linh tăng tốc và ghi điểm liên tục ảnh: Độc Lập

Điểm số nhanh chóng được nâng lên 16-5, rồi 17-10 trước khi tiến đến match point 20-10 ảnh: Độc Lập

Một cách bình tĩnh, Thùy Linh dứt điểm trận đấu với điểm số 21-10 tại ván thứ 2 ảnh: Độc Lập

Chiến thắng này giúp Thùy Linh lọt vào vòng 3, sẽ gặp nữ VĐV Trung Quốc Chen Yu Fei xếp hạng 4 thế giới ảnh: Độc Lập

Hy vọng Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu hiệu quả để đem về chiến thắng cho cầu lông Việt Nam tại ASIAD 20 ảnh: Độc Lập



