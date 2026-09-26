Thể thao Việt Nam đang nằm ngoài tốp 20 ASIAD 20, nỗ lực bứt phá chặng nước rút

Nhiều tuổi teen làm dậy sóng làn đua xanh ASIAD

Điểm nhấn đầu tiên là sự xuất hiện của một thế hệ tài năng quá trẻ nhưng đã đủ sức làm rung chuyển đường đua xanh. Nữ thần đồng Yu Zidi, mới 13 tuổi của Trung Quốc trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại ASIAD khi liên tục giành 3 HCV (200m bướm, 200m và 400m hỗn hợp) và phá kỷ lục ASIAD. Cùng với đó, Zhang Zhanshuo, 19 tuổi cũng của Trung Quốc khép lại phần thi bơi với 7 HCV gồm 5 cá nhân và 2 tiếp sức ở nội dung tự do, một cột mốc lịch sử của ASIAD.

Nhật Bản cũng có một tài năng tuổi teen khi Yumeki Kojima, mới 17 tuổi nhưng đã giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam bằng thành tích kỷ lục ASIAD và kỷ lục thế giới trẻ. Trên đường chạy 100m nữ, Chen Yujie 17 tuổi của Trung Quốc cũng đã trở thành nữ hoàng tốc độ bằng cú nước rút kinh hồn.

Teqball tạo nên sự đa dạng và phong phú cho ASIAD ẢNH: ĐỘC LẬP

Nếu Trung Quốc gây ấn tượng bằng sức mạnh chiều sâu, đặc biệt là thắng áp đảo ở môn bơi với 30 HCV trên tổng số 42 nội dung, thì Thái Lan lại tạo dấu ấn bằng sự đa dạng, đặc biệt ở teqball – môn thể thao lần đầu xuất hiện chính thức tại ASIAD. Những môn mới như teqball, MMA, padel hay esports đang giúp Á vận hội mang diện mạo trẻ trung và khác biệt hơn so với những kỳ ASIAD trước đây.

Một bất ngờ khác là khoảng cách giữa các đoàn đang tạo ra nhiều cuộc đua thú vị phía sau Trung Quốc. Sau ngày 25.9, Trung Quốc dẫn đầu với 98 HCV, Nhật Bản 28 và Hàn Quốc 13; Kazakhstan, Uzbekistan, Thái Lan và Iran cũng đang tạo ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở nhóm tiếp theo.

Thể thao Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực ở tuần đầu tiên ẢNH: ĐỘC LẬP

Với Việt Nam, tuần đầu tiên chưa phải là một cuộc bứt phá về thứ hạng, nhưng lại có những dấu ấn đáng trân trọng. HCV xuất sắc nội dung kata của đội karate nữ, tấm HCB của Đinh Văn Tâm ở wushu và nhiều chiếc huy chương khác từ cử tạ, esports, điền kinh cho thấy sự nỗ lực ở nhiều môn.

Đặc biệt Dương Thúy Vi cũng để lại một dấu mốc đáng nhớ khi tiếp tục giành huy chương, qua đó có lần thứ tư liên tiếp đứng trên bục nhận thưởng tại ASIAD. Quách Thị Lan cũng đã có bộ sưu tập đủ 3 màu huy chương hay Nguyễn Thị Oanh dù không vào top 3 nhưng đã để lại một nghị lực phi thường trên đường chạy. Đó là sự bền bỉ của một thế hệ đã nhiều năm gắn bó với thể thao đỉnh cao.

Dương Thúy Vi 4 lần liên tiếp đứng trên bục nhận huy chương ASIAD ẢNH: ĐỘC LẬP

Rowing cũng mang đến những hình ảnh giàu cảm xúc. Những nữ VĐV Việt Nam phải thi đấu trong lịch trình khắc nghiệt khi BTC dồn nhiều nội dung vào trong một ngày nhưng vẫn chiến đấu đến cùng để giành huy chương.

Chờ đợi gì ở các VĐV Việt Nam ở tuần cuối?

Những môn có khả năng tạo biến động lớn trên bảng huy chương sẽ bước vào giai đoạn quyết định. Điền kinh, các môn võ, đấu kiếm, bắn cung, quyền anh, cầu lông và đặc biệt là những trận đấu hấp dẫn của cầu mây sẽ tiếp tục mang đến những cuộc đấu không thể đoán trước.

Với Việt Nam, câu hỏi không chỉ là có thể giành thêm bao nhiêu huy chương, mà còn là những niềm hy vọng nào sẽ bước lên đúng lúc ở tuần cuối. Trước hết điền kinh sẽ trông đợi vào nội dung tiếp sức 4x400m nữ thi đấu ngày 29.9. Những cái tên như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng đang được kỳ vọng sẽ làm hơn những gì đội tiếp sức nam nữ đã làm hôm trước.

Quách Thị Lan (thứ 2 từ trái) và đồng đội sẽ tiếp tục chinh phục 4x400m nữ ẢNH: BÙI LƯỢNG

Bóng chuyền nam cũng có màn trở lại sau 8 năm vắng mặt khi gặp Ấn Độ, Qatar và Hồng Kông ở vòng bảng. Nhiều khả năng chúng ta sẽ đứng đầu để vào vòng knock-out. Những cái tên như Nguyễn Ngọc Thuận, Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Dương Văn Tiên vừa tạo dấu mốc khi lần đầu vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 đáng được chờ đợi.

Esport cũng còn ít nhất 2 nội dung có thể vào top 3. Đặc biệt Liên minh huyền thoại là một nội dung được kỳ vọng lớn có thể tạo dấu ấn cho thể thao điện tử trong lần đầu tiên có mặt.

Các môn võ vật cũng xuất hiện dày đặc hơn với 13 võ sĩ jujitsu, 8 taekwondo, 7 vật, 4 kurash và 2 judo sẽ nối nhau tranh tài. Trong đó có những niềm hy vọng như Bạc Thị Khiêm (taekwondo), Phùng Thị Huệ (jujitsu), Trần Thị Thanh Thúy (kurash) chị em Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang hay Phạm Như Duy (vật).

Đặc biệt các học trò của HLV Trần Thị Vui sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 27.9 ở môn cầu mây nội dung đá đôi. Dẫu biết sẽ không dễ dàng khi đối thủ đang ngày càng tiến bộ, nhưng cùng với bộ tứ, đó là những niềm hy vọng được chờ đợi ở tuần cuối này cho thể thao Việt Nam tại ASIAD.

Đội kata đã giành HCV là động lực cho các môn còn lại ẢNH: Đ.K

Bảng huy chương đã dần định hình khi trật tự tốp 3 là không bàn cãi. Trung Quốc đã bứt phá quá xa, chủ nhà chỉ còn hy vọng giữ ngôi thứ hai và Hàn Quốc cũng khó chen lên nên gần chắc suất thứ ba. Đoàn Việt Nam vẫn đang ngấp nghé tốp 20, nhưng những câu chuyện hay nhất của ASIAD 20 vẫn chưa được viết xong khi tuần cuối sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị.