Quá đáng tiếc cho Quàng Thị Tâm chỉ cách tấm huy chương ASIAD đúng 1 kg

Chỉ để sẩy giờ chót

Ở hạng cân 57 kg nữ thi đấu chiều 25.9, nữ lực sĩ Việt Nam khép lại phần thi với thành tích tổng cử 216 kg. Trong khi đó, đối thủ đến từ Đài Loan là Chen Guan Ling đạt tổng cử 217 kg, qua đó vượt qua đô cử Việt Nam để giành vị trí thứ ba.

Chỉ 1 kg cách biệt mong manh nhưng đó là khoảng cách giữa một kỳ tích và sự tiếc nuối . Điều đáng nói là Quàng Thị Tâm đã chiến đấu đến những lượt cử cuối cùng với tinh thần đầy quyết tâm. Cô khởi đi rất khí thế với 2 lần giật đầu tiên qua rất ngọt 92 và 95 kg và dù không đạt mức 97 kg ở lần giật cuối, Tâm vẫn bước vào lượt cử đẩy trong sự tự tin, bởi đối thủ tranh chấp cũng ở mức tương tự vậy.

Điều này càng có cơ sở khi ở giải vô địch châu Á 2026, Quàng Thị Tâm đã từng thắng đối thủ Đài Loan để giành HCĐ.

Bước vào cử đẩy, Quàng Thị Tâm cũng đã tỏ ra tự tin vượt qua mức khởi điểm 116 kg. Thuận lợi cho cô khi đối thủ Đài Loan đăng ký lần đầu 118 kg và nhận ngay thất bại. Nhưng đối thủ quá kiên cường khi quyết định đẩy lên 120 kg và đã thành công.

Động tác cử đẩy của Quàng Thị Tâm khi đã đưa tạ lên vai ẢNH: Đ.K

Tình hình này buộc cô gái Việt Nam phải đẩy tạ lên 121 kg và có lẽ do có chút áp lực nên bị rơi tạ. Không nao núng sau 1 phút trấn tĩnh, Tâm đã thắng ở lần đẩy thứ 3. Cũng hệt như Trần Minh Trí thi 65 kg hôm trước, tất cả mọi ánh mắt hướng về lần đẩy cuối của lực sĩ Đài Loan với mức tạ 122 kg. Nếu đối thủ thất bại thì chỉ 1 kg cách biệt, tấm HCĐ thuộc về Việt Nam.

Nhưng đô cử Đài Loan đã thành công. Quàng Thị Tâm đã buồn bã gục đầu vào vai HLV. Trên khán đài các đồng đội Nguyễn Hoài Hương, Trần Minh Trí cũng lập tức xuống sân chia sẻ, động viên, an ủi cô với kết quả thực sự đáng tiếc này.





Nỗ lực bất thành của Quàng Thị Tâm ẢNH: Đ.K

Cử tạ Việt Nam cũng đã khép lại ASIAD khi chỉ có 1 HCĐ của Trần Minh Trí, nhưng dù sao cũng đã có nhiều bài học đắt giá cho sự trưởng thành.

