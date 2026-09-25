Quách Thị Lan với đủ màu huy chương ASIAD: Hành trình lịch sử chưa khép lại

12 năm vinh quang

Quách Thị Lan xuất hiện lần đầu tại ASIAD Incheon (Hàn Quốc) năm 2014 và đã sớm gây ấn tượng mạnh với tấm HCB 400m nữ. Khi ấy, cô đã chạy cực hay, chỉ về nhì sau VĐV Bahrain gốc Nigeria Oluwakemi Adekoya. Tấm huy chương đó từng được xem là một trong những dấu ấn đáng chú ý của nữ hoàng đường chạy mới và của điền kinh Việt Nam tại xứ sở kim chi.

Bốn năm sau, tại ASIAD 2018 ở Palembang (Indonesia), Quách Thị Lan tiếp tục đứng trên bục huy chương. Ban đầu, cô giành HCB nội dung 400m vượt rào và cùng các đồng đội Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc giành HCĐ tiếp sức 4x400m nữ. Sau đó, khi thành tích của người giành HCV Adekoya bị hủy do dùng doping, Quách Thị Lan được trao lại HCV 400m vượt rào. Từ vị trí thứ nhì, cô trở thành nhà vô địch ASIAD.

Quách Thị Lan trên đường chạy nội dung 4x400m nam nữ ẢNH: Đ.K

Đó là một trong những câu chuyện đặc biệt của thể thao Việt Nam: tấm HCV không đến ngay tại thời điểm cô cán đích đầu tiên trong hồ sơ chính thức, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về người đã chạy 55 giây 30 và phá kỷ lục quốc gia khi ấy. Sở hữu những tấm huy chương danh giá trong tay, nhưng với Quách Thị Lan cô chưa bao giờ chịu dừng lại mà vẫn muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho điền kinh nước nhà, quan trọng là truyền lửa cho thế hệ sau.

Với cô chiến thắng một lần đã khó, duy trì mình ở đẳng cấp châu lục qua nhiều năm còn khó hơn. Cơ thể thay đổi, đối thủ trẻ xuất hiện, tốc độ của đường chạy ngày càng khắc nghiệt. Vậy mà Quách Thị Lan vẫn có mặt ở sân chơi lớn và đã chứng tỏ cho mọi người thấy một khi khát khao cháy bỏng và tận lực cống hiến thì không gì là không thể. Thực tế lịch sử được viết nên bằng chính sự bền bỉ ấy.

Tối 24.9 tại Nagoya, Quách Thị Lan được đưa vào đội hình chung kết 4x400m hỗn hợp nam nữ và đã thể hiện kinh nghiệm của một VĐV đã quá quen với những cuộc đua lớn, giúp đội Việt Nam duy trì vị trí cạnh tranh huy chương. Việt Nam giành HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54, chỉ kém đội giành HCB 0,08 giây và đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Cô luôn bám sát VĐV dẫn đầu của Bahrain, tạo động lực cho các đồng đội chạy sau ẢNH: Đ.K

HCĐ trên đất Nhật Bản có thể không lấp lánh như chiếc HCV năm 2018 hay HCB năm 2014 nhưng với Quách Thị Lan, lại có một ý nghĩa rất khác. Điều này khẳng định sau nhiều năm, cô vẫn có thể đứng trên đường chạy của một kỳ ASIAD và đóng góp trực tiếp vào thành tích của đội tuyển. Ở tuổi 30, Lan không còn là cô gái trẻ từng gây bất ngờ ở Incheon năm 2014 mà giờ đây đã trở thành một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của điền kinh Việt Nam.

Hành trình vẫn chưa dừng lại.

Cuộc đua luôn gay cấn khi Quách Thị Lan chiếm vị trí tốp đầu ẢNH: Đ.K

Theo kế hoạch thi đấu của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2026, chung kết tiếp sức 4x400m nữ sẽ diễn ra ngày 29.9. Đây cũng là nội dung được đội tuyển Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng, sau khi từng giành HCĐ tại ASIAD 2018 và vừa vô địch giải tiếp sức châu Á 2026. Quách Thị Lan dĩ nhiên vẫn sẽ bước vào một cuộc đua nữa, không chỉ bằng đôi chân mà bằng cả vốn kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ VĐV.

Điều đáng nói nhất về Quách Thị Lan không nằm ở việc cô đã có đủ ba màu huy chương ASIAD. Điều đáng quý hơn là mỗi màu huy chương lại gắn với một câu chuyện khác nhau: HCB của tuổi trẻ và khát vọng, HCV của sự chờ đợi và một biến động đặc biệt, còn HCĐ mới nhất và cũng là HCĐ đồng đội thứ 2 của cô là dấu ấn của kinh nghiệm và sự bền bỉ.

Từ Incheon 2014 đến Nagoya 2026, hơn một thập kỷ đã trôi qua, đường chạy đã thay đổi, những đối thủ đã thay đổi, các thế hệ đồng đội cũng thay đổi. Chỉ có tinh thần của Quách Thị Lan vẫn vậy: bước lên đường chạy, trao hết những gì mình có và không bỏ cuộc. Chỉ riêng cách cô bám đuổi những đôi chân xé gió của các VĐV Bahrain, Ấn Độ rồi trao gậy rất hay như truyền động lực cho Lê Ngọc Phúc, tự nó đã nói lên tất cả về ý chí và quyết tâm của người chị cả trên đường chạy.

Quách Thị Lan (sát bìa phải) trao gậy cho Lê Ngọc Phúc trước tất cả đối thủ. Phải đầy kinh nghiệm, cô mới trao hay như vậy ẢNH: Đ.K

Với Quách Thị Lan, người từng dành cả thanh xuân cho nội dung 400m, có lẽ chiếc huy chương đáng chờ đợi nhất vẫn là ngày 29.9, ngày thi cuối cùng của môn điền kinh tại ASIAD, tranh lúc 19 giờ 5 phút. Nếu cô và các đồng đội tiếp tục biến từng vòng chạy 400m thành một lần vượt qua chính mình, để một lần nữa được đứng trên bục huy chương thì thực sự đó là hành trình vô cùng thán phục dành cho cô gái xuất sắc này.