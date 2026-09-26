



Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 25.9 - tốp 21 HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate) HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam) HCĐ (16): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500m, canoeing).

3 nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My góp mặt tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Sau khi lỡ tấm vé vào chung kết nội dung đôi nam nữ súng trường (cùng Nguyễn Tâm Quang) vì lỗi trang phục, 'hot girl" Phí Thanh Thảo dồn quyết tâm cho ngày thi đấu hôm nay. Chắc chắn cô cùng các đồng đội đã được chuẩn bị kỹ càng về trang phục, thiết bị tránh mắc lỗi đáng tiếc.

'Hot girl' bắn súng Phí Thanh Thảo sẵn sàng chinh phục nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phí Thanh Thảo (giữa) cùng Lê Thị Mộng Tuyền (phải) được kỳ vọng tỏa sáng trong hôm nay khi tranh tài nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài cạnh tranh thành tích cá nhân, thành tích thi đấu của bộ ba Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My còn được tính thành tích đồng đội. Vì thế vai trò của mỗi xạ thủ đều quan trọng.

Ở môn đua thuyền, đội tuyển Việt Nam có Vũ Lê Thiên Hải thi đấu bán kết, tranh chấp tấm vé vào chung kết nội dung kayak đơn nam 500 m. Hoàng Thị Hường góp mặt thi đấu chung kết kayak đơn nữ 500 m. Đội tuyển canoeing Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở chung kết nội dung canoe đôi hỗn hợp của Hiên Nam và Nguyễn Hồng Thái. Phải cạnh tranh với đối thủ mạnh nhưng các tay chèo Việt Nam sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Nguyễn Thùy Linh ra quân môn cầu lông ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở môn cầu lông, hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 32 thế giới) xuất trận, chạm trán Thalita Ramadhani (Indonesia, hạng 60 thế giới) ở vòng 2 nội dung đơn nữ. Thùy Linh được kỳ vọng phát huy được kinh nghiệm, bản lĩnh để hóa giải thành công đối thủ. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng thi đấu vòng 2, chạm trán với tay vợt dilzhon (Tajikistan). Đối thủ yếu hơn nên cơ hội đi tiếp sáng sủa với nam tay vợt số 1 Việt Nam.

Lê Thị Cẩm Tú thi đấu 200 m nữ môn điền kinh ẢNH: LI - NING

Môn điền kinh cũng tạo sức hút với sự góp mặt tranh tài của Lê Thị Cẩm Tú ở bán kết nội dung 200 m nữ, Hồ Trọng Mạnh Hùng tham gia thi đấu chung kết nội dung nhảy 3 bước nam. Ngoài ra thể thao Việt Nam còn tranh tài vòng loại các môn quyền anh, bắn cung, đấu kiếm, bóng ném nữ với kỳ vọng đạt thành tích tốt.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam hôm nay:



