Cầu mây Việt Nam xuất trận, hy vọng vàng tại ASIAD 20: Lịch thi đấu nóng, phát kênh nào?

Tín hiệu tích cực từ đá đôi nữ

Nếu phải chọn một tín hiệu tích cực cho cầu mây bước vào tranh tài tại ASIAD 20, đó chính là phong độ của đội nữ ở nội dung đá đôi. Tại giải vô địch thế giới King's Cup 2026 vừa diễn ra hồi tháng 8 ở Thái Lan, cặp Thu Trang và Khánh Ly của Việt Nam giành HCV nội dung đôi nữ sau khi đánh bại Myanmar trong trận chung kết.

Cầu mây nữ đá đôi là niềm hy vọng lớn của Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Kết quả này dĩ nhiên chưa thể là bảo chứng cho thành công tại ASIAD, nhưng rõ ràng là cơ sở để đặt kỳ vọng. Nhất là nội dung đá đôi nữ ở Nagoya lần này không có sự xuất hiện của Thái Lan, một cường quốc cầu mây. Theo kết quả bốc thăm, 2 cô gái Việt Nam nằm ở bảng A sẽ gặp Lào (7 giờ ngày 27.9), Myanmar (13 giờ ngày 27.9) và Malaysia (7 giờ ngày 28.9). Nếu vào bán kết sẽ thi đấu chiều 28.9 với một trong các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hoặc Philippines. Nếu vượt qua sẽ tranh chung kết vào ngày 29.9.

HLV Trần Thị Vui cho biết, nội dung đá đôi có đặc thù rất khác so với nội dung 4 người. Không gian phối hợp hẹp hơn, khối lượng công việc dồn lên từng VĐV nhiều hơn và những sai sót nhỏ có thể lập tức chuyển thành điểm cho đối thủ. Nhưng đổi lại, một cặp đấu có sự ăn ý cao sẽ tạo ra khả năng kiểm soát trận đấu rất đáng kể. Đó là những gì Thu Trang và Khánh Ly đã làm được ở King's Cup 2026.

Vừa vô địch thế giới, đá đôi nữ có thể được xem là một trong những cửa sáng của cầu mây Việt Nam. Nhưng thử thách lớn nhất cũng nằm ở chính kỳ vọng ấy: càng được đánh giá cao, Việt Nam càng phải hết sức tỉnh táo để không vuột mất cơ hội.

Việt Nam sẽ tập trung phát huy thế mạnh ở nội dung đôi nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn đôi nam sẽ ở bảng B, chỉ có 3 đội. Lần lượt gặp Malaysia (8 giờ ngày 27.9), Myanmar (13 giờ ngày 27.9). Cả 2 đối thủ đều rất khó chơi, nhất là Malaysia vừa giành ngôi vô địch đồng đội nam ASIAD 20. Cũng như nữ, các trận bán kết tranh vào chiều 28.9 và chung kết cũng vào sáng 29.9.

Chờ bản lĩnh nhà vô địch 4 người nữ và hy vọng vào đội nam

Nếu đá đôi là cuộc đấu của sự ăn ý, nội dung 4 người lại là bài kiểm tra toàn diện hơn về sức mạnh tập thể.Tại ASIAD Hàng Châu, Việt Nam đã cho thấy khả năng chịu sức ép rất tốt. Trong trận chung kết nội dung 4 người nữ với Indonesia, dù thua sét đầu nhưng các cô gái đã ngược dòng thắng hai sét tiếp theo để giành HCV.

Chi tiết ấy đáng được nhắc lại bởi ở cấp độ ASIAD, khoảng cách giữa HCV và thất bại đôi khi chỉ nằm ở khả năng xử lý một vài điểm số quyết định. Tại King's Cup 2026, Việt Nam tiếp tục vào đến chung kết 4 người và giành HCB, chỉ đứng sau Thái Lan. Điều đó cho thấy đội tuyển vẫn nằm trong nhóm có khả năng cạnh tranh huy chương, đồng thời cũng chỉ ra đối thủ mà Việt Nam phải đặc biệt lưu ý.

Theo kết quả bốc thăm được công bố, Việt Nam nằm ở bảng A nội dung nữ 4 người cùng Ấn Độ, Philippines và Thái Lan; bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Lào và Nhật Bản. Lịch đấu lần lượt của Việt Nam là gặp Ấn Độ (7 giờ) và Thái Lan (15 giờ) đều cùng ngày 30.9, gặp Philippines (12 giờ ngày 1.10).

Những cú đá ngoạn mục từng giúp Việt Nam giành HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự hiện diện của Thái Lan ngay vòng bảng khiến hành trình của Việt Nam rất căng thẳng. Đây sẽ là phép thử sớm cho khả năng chịu áp lực, điều chỉnh chiến thuật và duy trì sự ổn định của đội hình. Cho dù theo tính toán chuyên môn, việc gặp người Thái ở vòng bảng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Trần Thị Vui có thể tái ngộ lại nếu cả 2 đội vào sâu trong giải. Nhưng nhiệm vụ lần này sẽ buộc các tuyển thủ phải thi đấu với vị thế của một nhà vô địch.

Hiện tại, bộ khung đội hình 4 nữ cơ bản không xáo trộn nhiều, đặc biệt ngôi sao tấn công Trần Thị Ngọc Yến tiếp tục lĩnh trọng trách ghi điểm. Đội hình 4 nữ này đã thi đấu khá tốt tại King's Cup vừa qua và chỉ dừng bước trước chủ nhà ở trận chung kết. Lịch sử cho thấy Thái Lan luôn là khắc tinh của cầu mây Việt Nam từ thời Hoàng Thái Xuân, Lưu Thị Thanh, Nguyễn Thị Hải Thảo, do vậy rất cần các cô gái phát huy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình.

Các cô gái Việt Nam sẽ nỗ lực phát huy bản lĩnh thi đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Còn về nam, Việt Nam lần lượt gặp Myanmar, Ấn Độ và Lào đều vào 7 giờ ngày 30.9, 1 và 2.10. Đáng chú ý nội dung 4 người nam không có Thái Lan tham gia khi bảng B gồm Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Đội hình regu nam (3 người) của Việt Nam vừa qua cũng đã có tấm HCĐ ở King's Cup cộng với chiến tích vô địch SEA Games 33 tại Thái Lan ở nội dung 4 nam, cầu mây nam được kỳ vọng sẽ tạo đột phá ở ASIAD lần này.

Cầu mây ASIAD 20 được phát trên VTV, TV360, FPT Play.