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    Thể thaoCác môn khác

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay: 'Hot girl' bắn súng Mộng Tuyền - Thanh Thảo hứa hẹn bùng nổ, Thùy Linh xuất trận

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Hôm nay (26.9), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục hành trình chinh phục ASIAD 20 tại Nhật Bản với nỗ lực tìm kiếm thành công ở các môn bắn súng, canoeing, cầu lông, điền kinh...

    Môn bắn súng diễn ra tại trường bắn tỉnh Aichi lúc 7 giờ 45 với sự góp mặt của 3 xạ thủ Việt Nam là Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My. Các "hot girl" bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. 

    Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 25.9 - tốp 21

    HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate)

    HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam)

    HCĐ (16): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500m, canoeing).

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay: 'Hot girl' bắn súng Mộng Tuyền - Thanh Thảo hứa hẹn bùng nổ, Thùy Linh xuất trận- Ảnh 1.

    "Hot girl" bắn súng Phí Thanh Thảo (trái) hứa hẹn thi đấu thành công ở nội dung 50 m súng trường 3 tư thế

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay: 'Hot girl' bắn súng Mộng Tuyền - Thanh Thảo hứa hẹn bùng nổ, Thùy Linh xuất trận- Ảnh 2.

    Phí Thanh Thảo (giữa), Lê Thị Mộng Tuyền (phải) sẵn sàng chinh phục nội dung 50 m súng trường 3 tư thế

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Sau khi lỡ tấm vé vào chung kết nội dung đôi nam nữ súng trường (đứng cùng Nguyễn Tâm Quang) vì lỗi trang phục, nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo dồn quyết tâm vào nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ. Ngoài cạnh tranh thành tích cá nhân, thành tích thi đấu của bộ ba Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My còn được tính thành tích đồng đội. Vì thế vai trò của mỗi xạ thủ đều quan trọng. Nếu vào chung kết, các xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu lúc 11 giờ. 

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay: 'Hot girl' bắn súng Mộng Tuyền - Thanh Thảo hứa hẹn bùng nổ, Thùy Linh xuất trận- Ảnh 3.

    Nguyễn Thùy Linh ra quân ở nội dung đơn nữ môn cầu lông

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Thùy Linh, Hải Đăng đấu vòng loại

    Ở môn cầu lông, hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 32 thế giới) xuất trận lúc 8 giờ, chạm trán Thalita Ramadhani (Indonesia, hạng 60 thế giới)  ở vòng 2 nội dung đơn nữ. Thùy Linh được kỳ vọng phát huy được kinh nghiệm, bản lĩnh để hóa giải thành công đối thủ. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đang thi đấu vòng 2 lúc 12 giờ 30, chạm trán với tay vợt dilzhon (Tajikistan). Đối thủ yếu hơn nên cơ hội đi tiếp sáng sủa với nam tay vợt số 1 Việt Nam. 

    Môn đua thuyền canoeing diễn ra từ 8 giờ với sự góp mặt của Vũ Lê Thiên Hải ở nội dung kayak đơn nam 500 m. Tiếp sau đó Hoàng Thị Hường góp mặt thi đấu chung kết kayak đơn nữ 500 m. Đội tuyển canoeing Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở chung kết canoe đôi hỗn hợp của Hiên Nam và Nguyễn  Hồng Thái. 

    Môn điền kinh cũng tạo sức hút với sự góp mặt tranh tài của Lê Thị Cẩm Tú ở bán kết nội dung 200 m nữ lúc 17 giờ 55. Hồ Trọng Mạnh Hùng tham gia thi đấu chung kết nội dung nhảy 3 bước nam lúc 18 giờ 35. 

    Ngoài ra thể thao Việt Nam còn tranh tài vòng loại các môn quyền anh, bắn cung, đấu kiếm, bóng ném nữ với kỳ vọng đạt thành tích tốt. 

    Lịch thi đấu ngày 26.9 của đoàn thể thao Việt Nam: 

    Lịch thi đấu ASIAD hôm nay: 'Hot girl' bắn súng Mộng Tuyền - Thanh Thảo hứa hẹn bùng nổ, Thùy Linh xuất trận- Ảnh 4.


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    Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay Hot girl bắn súng thể thao việt nam Xạ thủ Phí Thanh Thảo

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