Bắn súng không thể vượt qua chính mình, còn môn nào gánh giấc mơ vàng ASIAD 20 cho Việt Nam?

Nhiều trở ngại xuất hiện

Đầu tiên là bắn súng, môn được chờ đợi nhiều nhất vì chúng ta có 2 xạ thủ súng ngắn mạnh là Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh. Một người từng giành HCV ASIAD 3 năm trước và một người đã lọt vào tốp 4 tại Olympic 2024. Nhưng kỳ vọng lớn vào bộ đôi này cuối cùng đã biến thành thất vọng.

Bắn súng đã không thể giành HCV ASIAD 20 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

ASIAD 20 đã cho thấy dự báo thành tích ở bắn súng là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Chỉ một vài viên đạn không đạt điểm số kỳ vọng cũng đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Cả Quang Huy và Thu Vinh dù rất nỗ lực, nhưng họ không thể vượt qua chính mình. Áp lực thành tích cùng với tâm lý ngay thời điểm nhả đạn khiến cho cơ hội trôi rất nhanh.

Ở nhiều môn khác, Việt Nam phải đối đầu với những nền thể thao hàng đầu châu lục, nơi được đầu tư rất mạnh về khoa học thể thao, hệ thống đào tạo, dinh dưỡng, trang thiết bị và lực lượng VĐV. Chúng ta có tiến bộ sau kỳ ASIAD ở Hàng Châu, nhưng đối thủ còn tiến bộ khủng khiếp hơn.

Thể dục dụng cụ không thể bật lên giành huy chương ASIAD ẢNH: ĐỘC LẬP

Điền kinh, bơi lội, rowing, thể dục, cử tạ hay các môn Olympic khác đều có những gương mặt đáng chú ý. Nhưng để biến một màn trình diễn tốt thành HCV ASIAD lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Thể thao Việt Nam có thể bật lên ở vài nội dung, nhưng khi bước vào những trận quyết định thì lại bị khựng.

May là còn có đội nữ kata ở môn karate đã có màn trình diễn ấn tượng giành HCV để vớt vát lại phần nào hy vọng, cũng như những tấm HCĐ, HCB vẫn rất đáng trân trọng. Tất cả phản ánh nỗ lực của VĐV và cho thấy thể thao Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Nhưng nếu mục tiêu được xác định bằng con số 4 HCV, thì những tấm huy chương đó chưa thể giải bài toán thành tích.

Cho đến giờ chỉ có kata đồng đội nữ giành HCV ASIAD ẢNH: ĐĂNG KHOA

Cầu mây hy vọng và cũng là áp lực

Bắn súng đã không thể trở thành điểm tựa như kỳ vọng. Một số cánh cửa khác cũng đang hẹp dần. Thế nên chỉ còn lại cầu mây trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn. Không phải ngẫu nhiên khi cầu mây lại là môn mà Việt Nam từng tạo dấu ấn tại ASIAD, bắt đầu từ Doha 2006. Đặc biệt thành công tại Hàng Châu năm 2023 càng khiến kỳ vọng giành từ 1 đến 2 HCV tăng lên.

Nhưng chính kỳ vọng này cũng đang tạo ra áp lực. Bởi khi những môn khác không thể mang về vàng như kỳ vọng, cầu mây không còn đơn thuần thi đấu cho thành tích của riêng mình. Mỗi trận đấu, mỗi điểm số, mỗi khoảnh khắc quyết định đều có thể được nhìn dưới lăng kính của cả đoàn thể thao Việt Nam.

Niềm vui của cầu mây Việt Nam khi giành HCV ASIAD tại Hàng Châu ẢNH: ĐỘC LẬP

Đó là áp lực rất lớn và cũng cần nhớ rằng đối thủ của cầu mây Việt Nam không đứng yên. Các nền thể thao trong khu vực cũng đầu tư mạnh, nghiên cứu kỹ lối chơi và ngày càng thu hẹp khoảng cách. Vì thế, cầu mây tuy là niềm hy vọng vàng nhưng sẽ không dễ dàng để có thể giành được. Bài học của bắn súng cho thấy trong thể thao chuyện gì cũng có thể xảy đến.

Điều quan trọng nhất lúc này có lẽ không phải là tạo thêm áp lực cho các VĐV. Các học trò của HLV Trần Thị Vui đã tập luyện trong nhiều năm để có mặt ở ASIAD. Khi bước vào cuộc đấu, điều cần thiết nhất là sự tập trung cho từng nội dung, từng trận đấu, thay vì phải mang theo áp lực rằng mình đang "gánh" thành tích của cả đoàn.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 4 HCV. Đó là mục tiêu có cơ sở và cần được nhìn nhận nghiêm túc. Nhưng nếu cuối cùng không đạt con số ấy, điều đó cũng do điểm rơi phong độ của một số niềm hy vọng không tốt. Điều đó dứt khoát không thể xóa đi tất cả những gì VĐV khác đã làm được.

Ngược lại, nếu muốn những mục tiêu lớn hơn trở nên khả thi trong tương lai, bài học từ ASIAD 20 cần được nhìn từ gốc: chúng ta đang mạnh ở đâu, yếu ở đâu, vì sao có những môn liên tục tạo hy vọng nhưng khó chuyển hóa thành HCV, và cần đầu tư như thế nào để khoảng cách với nhóm đầu châu lục được thu hẹp?