Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam thất bại trước đối thủ có chiều cao 'khủng': Tạm xếp cuối bảng

Ngọc Thuân chơi hay nhưng...

Đội tuyển Ấn Độ hiện xếp hạng 49 thế giới, hơn 10 bậc so với đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam. Mang đến ASIAD 20 đội hình có chiều cao trung bình lên tới 1,94 m, đội tuyển Ấn Độ vượt trội so với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam để thua ở trận ra quân trước Ấn Độ ẢNH: VFV

Ưu thế thể hình được các cầu thủ Ấn Độ thể hiện ngay trong ván 1 với những tình huống phát bóng "sống" uy lực, gây khó cho đội tuyển Việt Nam ngay từ khâu bắt bước một. Nhờ ưu thế thể hình, đội bóng này đặc biệt hiệu quả ở các tình huống tấn trên chắn ghi điểm.

Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội cũng chơi ấn tượng, phát huy sự khéo léo, nhanh nhẹn. Trong đó Nguyễn Ngọc Thuân có những pha tấn công lách chắn hiệu quả, nhờ đó đội tuyển Việt Nam chỉ thua sít sao 23/25 ở ván 1.

Jerome Vinith Charles là tay ghi điểm ấn tượng nhất giúp đội tuyển Ấn Độ thi đấu khá áp đảo, giành chiến thắng 25/21 trước đội tuyển Việt Nam ở ván 2, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là ván đấu Nguyễn Ngọc Thuân cùng tay đập trẻ Tăng Ngọc Hiếu chơi khá hay nhưng cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế.

Ván đấu thứ 3 chứng kiến sự áp đảo của đội tuyển Ấn Độ khi hiệu quả trong tấn công lẫn phòng thủ. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam có những điều chỉnh về con người lẫn lối chơi nhưng không mang lại hiệu quả. Vì thế đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam để thua 20/25 và nhận thất bại chung cuộc 0-3.

Để thua 0-3 trước Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam cùng 0 điểm với Hồng Kông nhưng xếp cuối bảng C vì thua đối thủ này hiệu số phụ ván thắng/thua. Ấn Độ dẫn đầu bảng còn Qatar xếp hạng nhì. Ngày mai, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 2, chạm trán đội tuyển Qatar.







