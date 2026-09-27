Kurash Việt Nam dồn sức cho hạng cân nặng sau thất bại trước các đối thủ quá mạnh

Trong ngày thi đầu tiên 27.9 của môn kurash, cả 2 đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Hường và Phạm Nguyễn Hồng Mơ bước vào tranh tài nội dung 57kg - được xem là một trong những hạng cân khó của kurash châu Á.

Phạm Nguyễn Hồng Mơ dính đòn ở những giây đầu trước võ sĩ Uzbekistan ẢNH: Đ.K

Bốc thăm không thuận lợi khi rơi vào nhánh quá mạnh có 3 nước Trung Á và chủ nhà Nhật Bản, cả 2 cô gái Việt Nam bước vào trận với áp lực cực lớn. Đáng nói là cả 2 trận thua đều rơi vào thời điểm đầu trận khi sự tập trung chưa tốt. Thế nên họ không thể bước qua được vòng đầu.

Nhưng cánh cửa huy chương vẫn chưa khép lại với đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, chúng ta còn 2 võ sĩ hạng trên 87kg nữ là Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh. Trong đó Thủy từng nhiều lần dự giải quốc tế, có kinh nghiệm thi đấu tốt.

Nếu nhìn vào kết quả của giải vô địch châu Á 2026 hồi tháng 6, Việt Nam có lý do để đặt niềm tin vào nhóm võ sĩ hạng cân lớn. Trần Thị Thanh Thủy đã giành HCB ở hạng 87kg nữ.

Điều đáng chú ý là Thanh Thủy từng giành HCV hạng 87kg tại giải vô địch châu Á 2025 nữ và tạo dấu ấn đặc biệt khi giành HCV cũng hạng cân này tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á năm 2017.

Những dữ kiện ấy cho thấy hạng cân lớn không chỉ là một phương án "cứu vãn" sau kết quả không như ý ở 57kg. Đây là một mũi nhọn đã có cơ sở thành tích thực tế.

Tất nhiên, thành tích quá khứ không thể tự động chuyển hóa thành huy chương ASIAD. Kurash là môn võ mà chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng, một tình huống bắt đòn hoặc một quyết định chiến thuật có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Võ sĩ Nguyễn Thị Hường đã không thể vượt qua chủ nhà Nhật Bản ẢNH: Đ.K

Theo HLV Nguyễn Quốc Thắng, ở hạng cân lớn, sức mạnh thể chất là yếu tố quan trọng nhưng chưa bao giờ là tất cả. Khả năng di chuyển, lựa chọn thời điểm ra đòn và sự tỉnh táo của Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh trong từng pha tranh chấp mới quyết định phần thắng. Nhất là khả năng kiểm soát trận đấu trước những đối thủ đến từ các nền kurash mạnh của Trung Á.

Kết quả bốc thăm cho phép chúng ta hy vọng khi 2 võ sĩ Việt Nam chung nhánh với các võ sĩ của Kazakhstan và Hàn Quốc. Dương Thanh Thanh sẽ gặp Shegenova Arailym của đối thủ Trung Á, còn Trần Thị Thanh Thủy gặp Kim Minyoung của xứ sở kim chi.

Sơ đồ thi đấu hạng trên 87kg nữ có 2 võ sĩ Việt Nam tham gia

Chỉ cần tập trung tốt, phòng thủ kín kẽ, giữ vững tâm thế để lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý trong 3 phút ngắn ngủi, 2 võ sĩ hạng trên 87kg của Việt Nam hoàn toàn có thể mơ ít nhất vào đến bán kết. Điều quan trọng nhất là không để kết quả 57kg vừa qua tạo ra sức ép quá lớn. Hy vọng kurash Việt Nam sẽ dồn sức cho trận chiến quyết định ngày 29.9 để mang tin vui về cho người hâm mộ.