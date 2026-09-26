Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 26.9: Việt Nam vẫn tốp 21, Trung Quốc lập kỷ lục với 106 HCV

Việt Nam vẫn đứng hạng 21

Ngày 26.9 khép lại mà đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương. Sau những ngày thi đấu liên tục, các VĐV Việt Nam đã nỗ lực ở nhiều môn nhưng chưa thể bổ sung thành tích vào bảng huy chương.

Tính đến hết ngày 26.9, đoàn thể thao Việt Nam đang có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20.

Trong ngày hôm nay, cầu lông là một trong những môn được chú ý khi Nguyễn Thùy Linh lần lượt vượt qua Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia 2-0 ở vòng 2, trước khi chạm trán tay vợt Trung Quốc Chen Yu Fei ở vòng 1/8. Trước đối thủ đang đứng hạng 4 thế giới, Thùy Linh không thể tạo bất ngờ và phải dừng bước.

Thùy Linh là một trong những VĐV Việt Nam để lại ấn tượng trong ngày 26.9 ẢNH: ĐỘC LẬP

Điền kinh cũng có một số kết quả đáng chú ý. Hồ Trọng Mạnh Hùng xếp hạng 8 ở chung kết nhảy 3 bước nam, trong khi Lê Thị Cẩm Tú vượt qua vòng đấu ở nội dung 200 m nữ. Ở môn đua thuyền canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết kayak đơn nam 500 m sau khi về nhất lượt bán kết. Tuy nhiên, những kết quả trên chưa thể giúp Việt Nam có thêm huy chương.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Đến thời điểm này, 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành huy chương tại ASIAD 20. Trong đó, 7 đoàn gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia đã có HCV. Lào là đoàn duy nhất của khu vực chưa giành được huy chương.

Trung Quốc lập kỷ lục với 10 kỳ ASIAD liên tiếp vượt 100 HCV

Tính tổng thể, 38/46 đoàn thể thao đã có huy chương tại ASIAD 20. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là đoàn thể thao Trung Quốc. Đoàn thể thao xứ tỉ dân tiếp tục duy trì khoảng cách lớn với phần còn lại khi đã giành 106 HCV, 41 HCB và 27 HCĐ.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã chính thức thiết lập một cột mốc đặc biệt trong lịch sử ASIAD khi có 10 kỳ liên tiếp giành trên 100 HCV, tính từ năm 1990.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD sau ngày 26.9

Đoàn thể thao Nhật Bản, với lợi thế sân nhà, đang đứng thứ 2 với 31 HCV, 48 HCB và 49 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 16 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 4 với 8 HCV, 17 HCB và 9 HCĐ, trong khi Kazakhstan xếp thứ 5 với 8 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 6 với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.