Hoa khôi cầu lông Thùy Linh đạt cột mốc đặc biệt trước tay vợt hạng 4 thế giới

Thùy Linh có ván thắng đầu tiên trước Chen Yu Fei ảnh: Độc Lập

Thùy Linh thi đấu thế nào?

Tại nội dung đơn nữ ở ASIAD 2026, VĐV Nguyễn Thùy Linh đã khởi đầu thuận lợi khi dễ dàng thắng tay vợt Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan 2-0, với điểm số các ván là 21-15, 21-10.

Điều này tạo đà tâm lý thuận lợi cho cô gái sinh năm 1997, khi bước vào trận đấu thuộc vòng 3 nội dung đơn nữ, đối mặt tay vợt Trung Quốc Chen Yu Fei đang xếp hạng 4 thế giới.

Đây được đánh giá là thách thức rất lớn cho Thùy Linh khi trong 2 lần gặp nhau trước đó, cô đều thua 0-2, không thắng nổi ván nào. Ván đầu tiên ở nhà thi đấu Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Thùy Linh hơi căng thẳng, tự đánh hỏng nhiều và thua 10-21.

Thùy Linh và Chen Yu Fei trước khi xung trận ảnh: Độc Lập

Những tưởng Chen Yu Fei sẽ có chiến thắng dễ dàng sau phần khởi đầu thuận lợi này, nhưng bất ngờ tay vợt Việt Nam quật khởi mạnh mẽ và liên tục dẫn điểm ở ván thứ 2.

Nguyễn Thùy Linh với những cú đánh hợp lý và phòng ngự khôn ngoan đã dẫn 6-0 rồi 8-2. Dù sau đó Chen Yu Fei tấn công quyết liệt để gỡ hòa 8-8, Thùy Linh vẫn luôn giành điểm ở những thời khắc quyết định để luôn dẫn điểm sít sao trong ván thứ 2.

Trận đấu trở nên nghẹt thở khi 2 VĐV hòa nhau 19-19, rồi lần lượt là 20-20, 21-21 trước khi hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thi đấu mạnh mẽ và kết thúc ván thứ 2 với điểm số 24-22.

Thùy Linh có thể ngẩng cao đầu rời nội dung đơn nữ ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

Đáng tiếc là đến ván cuối cùng, kinh nghiệm dày dạn giúp Chen Yu Fei vẫn giữ được thể lực rất tốt trong khi Thùy Linh có dấu hiệu xuống sức, có những tình huống đánh cầu không qua lưới, bị bỏ xa 1-10.

Sau đó Thùy Linh đã rất cố gắng để thu hẹp cách biệt. Sau rất nhiều nỗ lực, cô gái của chúng ta cũng chỉ có thể nâng số điểm của mình ở ván thứ 3 lên 12, chấp nhận thua 12-21 và rời sân với kết quả chung cuộc thua 1-2.

Dù dừng chân ở nội dung đơn nữ cầu lông tại ASIAD 2026, nhưng trận đấu với Chen Yu Fei chứng kiến nỗ lực về tinh thần và chuyên môn của Nguyễn Thùy Linh, khi có ván thắng đầu tiên trước tay vợt số 4 thế giới.