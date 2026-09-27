Môn bắn súng diễn ra từ 7 giờ 40 với nội dung 25 m súng ngắn nữ bắn chậm. Đây là nội dung đội tuyển bắn súng Việt Nam có sự góp mặt tranh tài của 3 xạ thủ là Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung và được kỳ vọng đạt kết quả tốt. Nội dung này tính huy chương cá nhân lẫn đồng đội, vì thế ban huấn luyện trông chờ cả 3 tuyển thủ thi đấu ổn định.

Trịnh Thu Vinh (phải) cùng Nguyễn Thùy Trang được kỳ vọng ở nội dung 25 m súng ngắn bắn chậm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nguyễn Thùy Trang đang có phong độ tốt khi giành quyền vào chung kết 10 m súng ngắn nữ trước đó đồng thời giúp đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam đoạt HCĐ đồng đội. Trịnh Thu Vinh sẽ là tâm điểm. Đương kim hạng 4 Olympic được kỳ vọng cởi bỏ được áp lực, thể hiện hết khả năng, từ đó gia tăng cơ hội cạnh tranh cho đội tuyển bắn súng Việt Nam ở nội dung này.

Môn cầu mây mới diễn ra vòng đấu bảng nội dung đôi nữ nhưng được sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ Việt Nam. Bởi lẽ đây là nội dung mà đội tuyển cầu mây Việt Nam được đánh giá có khả năng tranh chấp HCV. Tại giải vô địch thế giới vào tháng trước ở Thái Lan, đôi Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly xuất sắc lên ngôi vô địch. Cơ hội cạnh tranh HCV cho Việt Nam càng lớn khi ở nội dung này Thái Lan - chiếc nôi của cầu mây không có đại diện tranh tài. Đôi Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào, Myanmar ở vòng bảng nội dung đôi nữ diễn ra hôm nay.

Lê Thị Cẩm Tú thi đấu chung kết 200 m nữ môn điền kinh trong hôm nay ẢNH: BÙI LƯỢNG

Ở môn điền kinh, đội tuyển điền kinh Việt Nam có Lê Thị Cẩm Tú tranh tài chung kết 200 m nữ với kỳ vọng tạo đột phá so với thành tích vòng loại. Bên cạnh đó còn có Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng thi đấu chung kết nhảy xa nữ. Đội tiếp sức 4x100 m nữ của Việt Nam với Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc (1 VĐV dự bị) sẽ thi đấu vòng loại.

Ngoài ra thể thao Việt Nam còn góp mặt tranh tài ở 1 số môn hấp dẫn như bóng chuyền nam (gặp Ấn Độ), cầu lông (đôi nam Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh)...

Lịch trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 27.9: