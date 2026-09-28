Lịch thi đấu ASIAD 20 hôm nay: Cầu mây Việt Nam vẫn còn hy vọng, Thu Vinh chờ vào chung kết

N GHẸT THỞ CẦU MÂY

Kỳ vọng săn vàng của cầu mây VN được thắp lên khi nội dung đôi nữ nhập cuộc, với cặp VĐV Nguyễn Thị Thu Trang - Nguyễn Thị Khánh Ly (Lê Thị Hồng Liên dự bị) vừa đăng quang vô địch thế giới tại Thái Lan. Thế nhưng, mọi thứ không suôn sẻ khi Thu Trang - Khánh Ly bất ngờ thua ngược cặp Vongxay Norkham - Keosouliya Sonsavan (Lào). Chức vô địch thế giới chỉ 1 tháng trước thềm ASIAD 2026 đã tạo ra những áp lực nhất định, khiến Thu Trang và Khánh Ly chưa kịp thích ứng và điều chỉnh. Sau khi thắng ván thứ nhất với điểm số 15-12, chúng ta đá hỏng nhiều và để các cô gái Lào thắng lại 15-10 ở ván thứ 2. Sự hưng phấn lên cao giúp Vongxay Norkham - Keosouliya Sonsavan chơi xuất thần ở ván cuối, liên tục dẫn điểm và thắng tiếp 15-9 ở ván thứ 3, giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Đôi nữ cầu mây VN Khánh Ly (trái) và Thu Trang trở lại mạnh mẽ tại ASIAD 20 ảnh: Độc Lập

Rất may là sau trận đấu, BHL đã có những điều chỉnh và động viên tinh thần để đến chiều cùng ngày Thu Trang - Khánh Ly tìm lại phong độ, chơi rất hay và đánh bại Myanmar 2-0 (15-9, 15-13). Việc đôi của Lào giữ phong độ, thắng Malaysia 2-0 khiến trận cuối giữa VN và Malaysia diễn ra hôm nay 28.9 rất hấp dẫn, vì ai thắng sẽ đoạt tấm vé thứ 2 của bảng B vào bán kết.

Trong khi đó, ở nội dung nam môn cầu mây, bộ 3 VĐV Nguyễn Văn Nhàn - Ngô Thanh Long - Lương Công Minh cũng đã có ngày thi đấu nghẹt thở. Họ mở màn bằng thất bại 0-2 (9-15, 15-17) trước Malaysia, nhưng sau đó thắng thuyết phục Myanmar 2-0 (15-5, 15-13). Dù về lý thuyết không còn quyền tự quyết, nhưng cơ hội vào bán kết của chúng ta vẫn còn, trừ khi Malaysia thua trắng Myanmar 0-2 ở trận đấu diễn ra hôm nay 28.9.

Bắn súng chờ Thu Vinh

Môn bắn súng ghi nhận ngày thi đấu rất tốt ở nội dung 25 m súng ngắn bắn chậm nữ của Trịnh Thu Vinh. Dù thi đấu sau và nhận áp lực đáng kể của tốp đầu, nữ xạ thủ VN đã thi đấu ổn định. Trịnh Thu Vinh đang tạm xếp hạng 3 ở bài súng ngắn bắn chậm với tổng điểm 291. Nữ xạ thủ này đang bằng điểm với VĐV xếp thứ 2 Rostamiyan (Iran) nhưng thua số lần bắn trúng hồng tâm. Xạ thủ Yang Jiin (Hàn Quốc) tạm dẫn đầu với 292 điểm.

Cũng ở bài thi súng ngắn bắn chậm, Nguyễn Thùy Trang đạt 283 điểm tạm xếp thứ 28, Nguyễn Thùy Dung đạt 279 điểm đứng thứ 39. Với thành tích này, VN đang xếp thứ 7 nội dung đồng đội 25 m súng ngắn bắn chậm nữ với tổng điểm 853.

Phong độ ổn định của Trịnh Thu Vinh sẽ là điểm tựa để bắn súng VN tin vào mục tiêu có huy chương ở ngày hôm nay khi các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh nữ để xác định thành tích cá nhân và thành tích chung cuộc đồng đội (cộng điểm của bắn chậm và bắn nhanh). Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung được kỳ vọng thể hiện phong độ cao để săn huy chương.