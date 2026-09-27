Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 27.9: Việt Nam không tiến bước nào, Trung Quốc đã có 119 HCV

Đến hết ngày thi đấu 27.9, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Đây là ngày trắng tay thứ 2 liên tiếp của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.

Trong ngày 27.9, Lê Thị Cẩm Tú, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng lần lượt thi đấu ở các nội dung 200 m nữ và nhảy xa nữ. Tuy nhiên, cả 3 VĐV Việt Nam đều không thể cạnh tranh nhóm giành huy chương. Cẩm Tú về đích thứ 7 ở chung kết 200 m nữ. Ở nội dung nhảy xa, Trần Thị Loan cũng xếp thứ 7 với thành tích 6,18 m, trong khi Hà Thị Thúy Hằng đạt 5,95 m.

Đây cũng là những nội dung chung kết cuối cùng trong ngày mà Việt Nam góp mặt. Trước đó, ở các môn như bắn cung, kurash và đấu kiếm, các VĐV Việt Nam đều không thể tiến sâu.

Đương kim á quân SEA Games 33 Cẩm Tú (trái) không thể giành huy chương ở nội dung 200 m nữ. Đương kim vô địch SEA Games 33 - VĐV Singapore (phải) giành HCV ẢNH: ĐỘC LẬP

Trung Quốc tiếp tục bỏ xa các đối thủ, Đông Nam Á có 2 đại diện trong tốp 10

Ở tốp đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục có ngày thi đấu bùng nổ. Trung Quốc hiện đã nâng tổng số HCV lên 119, cùng 48 HCB và 38 HCĐ. Như vậy, Trung Quốc đã vượt mốc 200 huy chương tại ASIAD 20, với tổng cộng 205 huy chương.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 37 HCV, 62 HCB và 58 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 21 HCV, 23 HCB và 39 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 4 với 10 HCV, 17 HCB và 11 HCĐ, trong khi Kazakhstan giữ vị trí thứ 5 với 9 HCV, 10 HCB và 21 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD sau ngày thi đấu 27.9

Trong nhóm Đông Nam Á, Thái Lan có thêm HCV của Puripol Boonson (200 m nam), qua đó nâng tổng số HCV lên con số 9. Thái Lan hiện đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp với 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ.

Malaysia có thêm 2 HCV từ môn squash, nâng thành tích lên 6 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ, qua đó vươn lên vị trí thứ 10.

Đến nay, 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành được huy chương tại ASIAD 20. Trong số này, 7 đoàn đã có HCV gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia. Lào là đoàn duy nhất của khu vực chưa giành huy chương nào tại ASIAD 20.