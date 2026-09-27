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    Thể thaoCác môn khác

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 27.9: Việt Nam không tiến bước nào, Trung Quốc đã có 119 HCV

    Văn Trình
    Văn Trình
    Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục trải qua ngày thi đấu không có huy chương tại ASIAD 20, giữ thứ hạng 21. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đã có 205 huy chương các loại.

    Đến hết ngày thi đấu 27.9, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Đây là ngày trắng tay thứ 2 liên tiếp của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.

    Trong ngày 27.9, Lê Thị Cẩm Tú, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng lần lượt thi đấu ở các nội dung 200 m nữ và nhảy xa nữ. Tuy nhiên, cả 3 VĐV Việt Nam đều không thể cạnh tranh nhóm giành huy chương. Cẩm Tú về đích thứ 7 ở chung kết 200 m nữ. Ở nội dung nhảy xa, Trần Thị Loan cũng xếp thứ 7 với thành tích 6,18 m, trong khi Hà Thị Thúy Hằng đạt 5,95 m.

    Đây cũng là những nội dung chung kết cuối cùng trong ngày mà Việt Nam góp mặt. Trước đó, ở các môn như bắn cung, kurash và đấu kiếm, các VĐV Việt Nam đều không thể tiến sâu.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 27.9: Việt Nam không tiến bước nào, Trung Quốc đã có 119 HCV- Ảnh 1.

    Đương kim á quân SEA Games 33 Cẩm Tú (trái) không thể giành huy chương ở nội dung 200 m nữ. Đương kim vô địch SEA Games 33 - VĐV Singapore (phải) giành HCV

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Trung Quốc tiếp tục bỏ xa các đối thủ, Đông Nam Á có 2 đại diện trong tốp 10

    Ở tốp đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục có ngày thi đấu bùng nổ. Trung Quốc hiện đã nâng tổng số HCV lên 119, cùng 48 HCB và 38 HCĐ. Như vậy, Trung Quốc đã vượt mốc 200 huy chương tại ASIAD 20, với tổng cộng 205 huy chương.

    Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 37 HCV, 62 HCB và 58 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 21 HCV, 23 HCB và 39 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 4 với 10 HCV, 17 HCB và 11 HCĐ, trong khi Kazakhstan giữ vị trí thứ 5 với 9 HCV, 10 HCB và 21 HCĐ.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 27.9: Việt Nam không tiến bước nào, Trung Quốc đã có 119 HCV- Ảnh 2.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD sau ngày thi đấu 27.9

    Trong nhóm Đông Nam Á, Thái Lan có thêm HCV của Puripol Boonson (200 m nam), qua đó nâng tổng số HCV lên con số 9. Thái Lan hiện đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp với 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. 

    Malaysia có thêm 2 HCV từ môn squash, nâng thành tích lên 6 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ, qua đó vươn lên vị trí thứ 10.

    Đến nay, 10/11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành được huy chương tại ASIAD 20. Trong số này, 7 đoàn đã có HCV gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia. Lào là đoàn duy nhất của khu vực chưa giành huy chương nào tại ASIAD 20.

     Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 27.9

    HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate)

    HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam)

    HCĐ (16): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500 m, canoeing).

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