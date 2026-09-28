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    Thể thaoCác môn khác

    Live ASIAD 2026 hôm nay: Cầu mây thắng áp đảo Malaysia 15-8 tại lượt trận cuối bảng A.

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    Hoàng Quỳnh-Quang Tuyến-Quốc Việtvà 3 người khác
    Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở ASIAD 20 tại Nhật Bản với hy vọng có thành tích tốt ở các môn bắn súng, cầu mây, điền kinh...
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    Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung sẽ thi đấu bài bắn nhanh của  nội dung 25 m súng ngắn nữ. Sau phần thi bài bắn chậm hôm qua, Trịnh Thu Vinh tạm xếp hạng 3 cá nhân còn đội tuyển Việt Nam xếp hạng 7 đồng đội. 

    ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui từ bắn súng, cầu mây, điền kinh - Ảnh 1.

    Trịnh Thu Vinh (giữa) tranh chấp HCV nội dung 25 m súng ngắn nữ tại ASIAD 20

    ẢNH: BÙI LƯỢNG

    Nữ xạ thủ từng xếp hạng 4 tại Olympic Paris 2024 Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng duy trì phong độ cao ở bài bắn nhanh nhằm cạnh tranh HCV. Khoảng cách giữa Thu Vinh với xạ thủ dẫn đầu chỉ 1 điểm, hoàn toàn có thể san lấp, vượt lên ở loạt bắn nhanh. Bên cạnh đó Nguyễn Thùy Trang (hạng 27), Nguyễn Thùy Dung (hạng 39) cần cải thiện điểm số ở bài bắn nhanh thì đội Việt Nam mới có hy vọng ở nội dung đồng đội. 

    ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui từ bắn súng, cầu mây, điền kinh - Ảnh 2.

    Nhà đương kim vô địch thế giới Khánh Ly (trái) và Thu Trang tranh chấp vé bán ASIAD kết nội dung đôi nữ môn cầu mây

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Ở môn cầu mây, Nguyễn Thị Thu Trang/Nguyễn Thị Khánh Ly buộc phải thắng Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra hôm nay thì mới đoạt vé vào bán kết. Việc sẩy chân ở trận ra quân trước đôi Lào khiến Thu Trang/Khánh Ly phải nỗ lực trở lại. Nếu vượt qua vòng loại, bộ đôi này sẽ tiếp tục thi đấu vòng bán kết. Cũng trong hôm nay cầu mây Việt Nam còn góp mặt ở bán kết nội dung regu nam của 3 tuyển thủ Nguyễn Văn Nhàn - Ngô Thanh Long - Lương Công Minh. 

    ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui từ bắn súng, cầu mây, điền kinh - Ảnh 3.

    Đội tuyển tiếp sức 4x100 m nữ điền kinh Việt Nam góp mặt ở chung kết

    Ảnh: Độc Lập

    Ở môn điền kinh, đội tuyển Việt Nam có Nguyễn Trung Cường thi đấu chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật và đội tiếp sức 4x100 m nữ thi đấu chung kết. Các tuyển thủ đội tiếp sức 4x100 m Việt Nam góp mặt tranh tài là Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc (1 dự bị). 

    ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui từ bắn súng, cầu mây, điền kinh - Ảnh 4.

    Ảnh: Độc Lập

    Cũng trong hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài các môn bóng chuyền nam (gặp Qatar), bóng chuyền bãi biển  nữ (gặp Trung Quốc, Thái Lan), bắn cung (cung 3 dây nam, nữ), quyền anh (tứ kết, Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh). 

    Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 28.9: 

    ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui từ bắn súng, cầu mây, điền kinh - Ảnh 5.

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    Ở ngày tranh tài hôm qua 27.9 tại ASIAD 2026 đang diễn ra ở Nhật Bản, đoàn thể thao VN khởi đầu khó khăn nhưng đã thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng, giúp duy trì cơ hội tranh HCV.

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