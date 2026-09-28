Nước cờ khôn ngoan và dấu ấn Hồng Liên đưa cầu mây Việt Nam vào chung kết đôi nữ ASIAD

Hồng Liên xuất sắc, HLV Trần Thị Vui xuất sắc!

Cầu mây nữ Việt Nam đã tạo nên một trận đấu đầy bản lĩnh khi vượt qua Hàn Quốc để giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ. Đằng sau chiến thắng ấy không chỉ là những pha xử lý kỹ thuật chính xác hay tinh thần chiến đấu bền bỉ của các tuyển thủ, mà còn có dấu ấn rất rõ nét từ sự điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Trần Thị Vui.

Hồng Liên chơi xuất sắc khi vào sân thay Khánh Ly ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong một trận đấu có tính chất knock-out, chỉ một thay đổi đúng thời điểm cũng có thể xoay chuyển cục diện. Và quyết định đưa Lê Thị Hồng Liên vào thay Nguyễn Thị Khánh Ly khi Việt Nam đang bị dẫn 3-6 ở hiệp một chính là một trong những bước ngoặt quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Hàn Quốc cho thấy khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ, duy trì sức ép và khai thác tốt những thời điểm Việt Nam thiếu ổn định. Khi thế trận bắt đầu xuất hiện những khó khăn, HLV Trần Thị Vui đã không chờ đợi quá lâu. Việc đưa Hồng Liên vào sân cho thấy sự chủ động trong cách đọc trận đấu của ban huấn luyện.

Hồng Liên không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về nhân sự. Sự xuất hiện của cô giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra những phương án xử lý khác trong các tình huống cầu khó, đồng thời mang đến nguồn năng lượng mới cho lối chơi. Khi một mắt xích được điều chỉnh đúng lúc, cả hệ thống cũng có thể vận hành hiệu quả hơn.

Điểm đáng nói ở quyết định của HLV Trần Thị Vui là nhà cầm quân này đã nhìn thấy vấn đề của đội tuyển ngay trong diễn biến trận đấu và mạnh dạn thay đổi. Đây là điều đặc biệt quan trọng ở cầu mây đá đôi, nơi sự phối hợp giữa hai VĐV, khả năng bọc lót và xử lý từng đường cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận.

Thu Trang rất hay khi bắt bước một ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau khi Hồng Liên xuất hiện, Việt Nam chơi với sự chủ động và ổn định hơn. Những pha cầu được xử lý quyết đoán, khả năng phối hợp được cải thiện và quan trọng nhất là các tuyển thủ duy trì được sự tập trung ở những thời điểm Hàn Quốc gây sức ép. Từ một thế trận giằng co, Việt Nam từng bước tạo ra lợi thế và cuối cùng hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số 2-0 (15/6 và 15/13) để giành vé vào chung kết.

Thắng Philippines được không?

Chiến thắng trước Hàn Quốc vì thế có thể được nhìn nhận từ hai góc độ. Trên sân, đó là bản lĩnh và sự nỗ lực của các tuyển thủ. Trên băng ghế huấn luyện, đó là khả năng quan sát, đọc trận đấu và đưa ra quyết định đúng thời điểm của HLV Trần Thị Vui. Quyết định đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly cho thấy tinh thần ấy: không cố định với phương án ban đầu dù cặp Thu Trang - Khánh Ly từng vô địch King's Cup. Nhưng khi phát hiện Khánh Ly có chút vấn đề về sức khỏe và tâm lý, BHL sẵn sàng tìm kiếm lời giải mới để lấy lại quyền kiểm soát trận đấu.

Đôi nữ Việt Nam phối hợp rất tốt ẢNH: ĐỘC LẬP

Phía trước là trận chung kết với Philippines, đội đã bất ngờ vượt qua Lào 2-0 để vào chung kết. HLV Trần Thị Vui cho biết, đối thủ cũng tiến bộ rất nhanh và cũng lần đầu tiên có mặt ở trận cuối cùng. Philippines tuy từng thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng bảng, nhưng đã dẫn trước ván đầu, thế nên thử thách sẽ còn lớn hơn. Nhất là khi đã vào đến chung kết thì đội nào cũng rất hay.

Nhưng từ cuộc đối đầu với Hàn Quốc, cầu mây nữ Việt Nam có thêm một bài học quan trọng: bản lĩnh trên sân phải đi cùng khả năng điều chỉnh chiến thuật ở bên ngoài đường biên. Và trong trận đấu này, sự thay đổi mang tên Hồng Liên đã góp phần tạo nên bước ngoặt đưa Việt Nam tiến vào trận đấu cuối cùng, mở ra cơ hội giành HCV.