Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh: Thể thao Việt Nam phải thay đổi cách đầu tư nếu muốn vươn tầm châu lục

Khi ASIAD 20 bước vào những ngày thi đấu cuối, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đã có những đánh giá thẳng thắn về kết quả của đoàn và những vấn đề cần thay đổi trong thời gian tới.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có những điểm sáng với HCV kata đồng đội nữ môn karate, HCB wushu cùng các HCĐ ở một số môn. Tuy nhiên, so với mục tiêu giành ít nhất 4 HCV, kết quả hiện tại vẫn còn khoảng cách.

Ông Nguyễn Hồng Minh và đội nữ kata giành HCV ASIAD 20 Ảnh: Bùi Lượng

Khoảnh khắc các nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng ở nội dung kata đồng đội nữ tại ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Theo ông Minh, các HLV, VĐV đã bước vào ASIAD 20 với quyết tâm cao. Có những nội dung Việt Nam tiến rất gần huy chương, khoảng cách chỉ tính bằng phần nghìn điểm. Tuy nhiên, nhiều môn được đầu tư và kỳ vọng lớn lại chưa tạo được sự bứt phá.

"Với tư cách là những người lãnh đạo đoàn, chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao nước nhà khi chưa thể giúp các VĐV thi đấu bứt phá để mang về những tấm HCV", ông Minh thẳng thắn.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho rằng, bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt tại ASIAD, Việt Nam cũng cần nhìn lại những vấn đề chủ quan. Trong đó, công tác giải tỏa áp lực cho các VĐV trọng điểm chưa đạt hiệu quả như mong muốn, trong khi điều kiện phục hồi, dinh dưỡng và ứng dụng khoa học công nghệ vẫn còn khoảng cách với những quốc gia hàng đầu.

Ông Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhận trách nhiệm vì thành tích chưa như kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20

Không thể mãi đầu tư dàn trải

Một vấn đề khác được đặt ra là Việt Nam thường đạt thành tích cao ở SEA Games nhưng khi bước ra ASIAD lại gặp khó khăn, thậm chí đứng sau một số quốc gia Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, khác biệt quan trọng nằm ở chiến lược đầu tư. Một số quốc gia trong khu vực đã chấp nhận không quá chú trọng thứ hạng SEA Games để tập trung nguồn lực vào các môn Olympic và những môn có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ châu lục.

Trong khi đó, thể thao Việt Nam vẫn phải cân bằng giữa mục tiêu duy trì thành tích khu vực và vươn tới ASIAD, Olympic, khiến nguồn lực bị phân tán.

Các cô gái karate Việt Nam trên bục nhận HCV ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Cơ hội cọ xát quốc tế cũng tạo nên khoảng cách. Nhiều VĐV hàng đầu của Thái Lan hay Singapore được tập huấn dài hạn tại Mỹ, châu Âu và thường xuyên thi đấu trong hệ thống giải thế giới. VĐV Việt Nam chủ yếu vẫn tập luyện trong nước, số chuyến tập huấn quốc tế còn hạn chế.

"Muốn vươn tầm châu lục, thể thao Việt Nam phải chấp nhận bớt đi áp lực thành tích ở sân chơi khu vực để kiên nhẫn đi theo một lộ trình khoa học, dồn toàn bộ nguồn lực chăm chút cho những cá nhân thực sự có tố chất, có khả năng đạt thành tích ở cấp châu lục", ông Minh nhấn mạnh.

Sau ASIAD 20 phải thay đổi điều gì?

Theo Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở tố chất hay tinh thần vượt khó của VĐV mà nằm ở tư duy vận hành và phương thức đầu tư.

Một trong những việc cần làm là xác định rõ các môn, nội dung và VĐV thực sự có khả năng cạnh tranh ở ASIAD, Olympic để tập trung nguồn lực thay vì đầu tư dàn trải. Song song đó, hệ thống đào tạo trẻ phải đủ chiều sâu để bảo đảm lực lượng kế cận.

Theo ông Minh, muốn duy trì thành tích trong 3 kỳ ASIAD, tương đương khoảng 12 năm, một môn cần ít nhất 2-3 thế hệ VĐV kế tiếp nhau. Trong khi đó, sự kết nối giữa địa phương và đội tuyển quốc gia hiện vẫn chưa thực sự đồng bộ.

Khoa học và y học thể thao cũng phải trở thành một phần quan trọng của chiến lược mới. VĐV Việt Nam cần được hỗ trợ tốt hơn về dinh dưỡng, phục hồi, công nghệ đo lường và tâm lý thi đấu thay vì chủ yếu dựa vào nỗ lực của HLV và VĐV.

Ông Minh cho rằng những kết quả chưa đạt kỳ vọng tại ASIAD 20 cần được xem là bài học thực tế để ngành thể thao xác định lại vị trí của mình và rà soát chiến lược đầu tư cho chu kỳ tiếp theo.

"Lời giải về việc đầu tư trọng điểm chúng ta đã nói nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện một cách triệt để. Muốn có quả ngọt ở những kỳ đại hội tới, chúng tôi phải dũng cảm thay đổi tận gốc cơ chế đầu tư, lấy khoa học thể thao làm đòn bẩy và chấp nhận đi một con đường dài hơi, bài bản hơn", ông Minh khẳng định.

Theo Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ASIAD 20 vì thế không chỉ là câu chuyện đạt hay không đạt chỉ tiêu huy chương. Kết quả tại đại hội là cơ sở để nhìn lại cách làm thể thao đỉnh cao, từ việc lựa chọn môn trọng điểm, phát triển lực lượng kế cận đến đầu tư khoa học, y học thể thao và tăng cơ hội cọ xát quốc tế.

Mục tiêu sau ASIAD 20 là tạo ra sự thay đổi đủ chiều sâu để những vị trí đang ở mức tiệm cận có thể chuyển thành HCB, HCV trong tương lai, đồng thời xây dựng một lực lượng đủ sức cạnh tranh ổn định ở ASIAD và hướng tới Olympic.