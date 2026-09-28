Quảng Ngãi tuyên dương võ sĩ trẻ Đinh Văn Tâm xuất sắc giành HCB tại ASIAD 20

Sáng 28.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt, tuyên dương và khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 2026, đồng thời biểu dương cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Mai tặng hoa chúc mừng VĐV Đinh Văn Tâm được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen ẢNH: Đ.H

Tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho VĐV Đinh Văn Tâm (sinh năm 2005), HLV Phạm Quốc Anh và ông Dương Đình Lục nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực cho thành tích thể thao đỉnh cao và công tác bảo tồn di sản văn hóa của địa phương.

Tại ASIAD 20, VĐV Đinh Văn Tâm (thành viên đội tuyển wushu Việt Nam) đã xuất sắc giành HCB nội dung đối kháng nam, hạng cân 56 kg. Đây là tấm huy chương lịch sử, đánh dấu mốc ASIAD đầu tiên của thể thao tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng Sở VH-TT-DL tỉnh tặng bằng khen, trao tiền thưởng cho ông Dương Đình Lục ẢNH: Đ.H

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực bứt phá của VĐV Đinh Văn Tâm, cùng sự tận tâm, trách nhiệm của HLV Phạm Quốc Anh.

Theo bà Ngọc, thành tích xuất sắc này là niềm tự hào lớn của thể thao Quảng Ngãi, đồng thời góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ gặp mặt, tuyên dương

ẢNH: Đ.H

Để thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục vươn xa, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đãi ngộ. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng lực lượng vận động viên kế cận chất lượng cao, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới tại các giải đấu khu vực và quốc tế.