Cứu 4 học sinh giữa biển, người đàn ông được khen thưởng đột xuất

Ngày 26.9, UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đã tổ chức khen thưởng đột xuất, vinh danh ông Lê Hoàng Minh (38 tuổi, ở tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà) vì hành động dũng cảm cứu 4 học sinh.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23.9, tại khu vực biển thôn Phú Hội (xã Nam Cửa Việt) xảy ra vụ việc 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, đi tắm biển bị sóng cuốn ra xa.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước hôm 23.9 ẢNH: THANH LỘC

Phát hiện sự việc, ông Minh nhanh chóng tìm phương tiện, rồi bơi ra biển ứng cứu người. Nhờ hành động kịp thời, ông Minh đã cứu được 4 học sinh, đưa vào bờ an toàn.

Sau đó, ông Minh tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh còn lại nhưng nạn nhân không may bị sóng cuốn mất tích.

Ghi nhận hành động dũng cảm của ông Minh, ngày 25.9, UBND phường Nam Đông Hà tổ chức trao thưởng đột xuất cho ông.

Lãnh đạo UBND phường Nam Đông Hà vinh danh hành động dũng cảm cứu 4 học sinh của ông Minh

ẢNH: THANH LỘC

Tại buổi trao thưởng, bà Lê Thị Anh Đào, Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà, biểu dương tinh thần dũng cảm, sẵn sàng cứu người khi gặp nạn của ông Minh. Theo bà Đào, hành động này là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cần được ghi nhận và lan tỏa trong cộng đồng.

Lãnh đạo phường Nam Đông Hà cũng mong muốn từ những việc làm như trên sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, nghĩa tình.