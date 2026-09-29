Giành HCV ASIAD lịch sử, các cô gái cầu mây Việt Nam có thể nhận thưởng tiền tỉ

Sáng 29.9, cầu mây nữ Việt Nam đã tạo nên lịch sử khi đánh bại Philippines trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó giành HCV ASIAD 20.

Chiến thắng đưa Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên lên ngôi ở đấu trường lớn nhất châu Á, đồng thời giúp cầu mây Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế ở nhóm đầu châu lục. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu 3 năm trước, cầu mây Việt Nam từng giành HCV nội dung 4 người nữ.

Các HLV cũng như bùng nổ Ảnh: Độc Lập

Niềm vui chất ngất của các cô gái Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Cầu mây nữ Việt Nam mang về niềm vui cho đoàn thể thao Việt Nam ở giai đoạn cuối ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tấm HCV đôi nữ càng đáng nhớ khi hành trình của các cô gái Việt Nam tại ASIAD 20 không hề dễ dàng. Thu Trang và Khánh Ly khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước Lào, sau đó nhanh chóng lấy lại phong độ để vượt qua Myanmar và Malaysia, giành quyền vào bán kết.

Ở bán kết gặp Hàn Quốc chiều 28.9, dấu ấn của HLV Trần Thị Vui và Lê Thị Hồng Liên trở thành một trong những bước ngoặt. Khi đội gặp khó khăn, Hồng Liên được đưa vào thay Khánh Ly và cùng Thu Trang giúp Việt Nam xoay chuyển thế trận, giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

Trước ASIAD 20, Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên cũng chính là 3 VĐV được Việt Nam đăng ký ở nội dung đôi nữ. Thu Trang - Khánh Ly bước vào đại hội với vị thế nhà vô địch thế giới sau khi đăng quang tại King's Cup 2026 ở Thái Lan.

Các cô gái cầu mây Việt Nam trong trận chung kết đôi nữ với Philippines ảnh: Độc Lập

Mỗi cô gái được thưởng trước mắt 280 triệu đồng

Tấm HCV ASIAD 20 không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn giúp các VĐV nhận mức thưởng đáng kể theo chính sách mới.

Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Với nội dung thi đấu tập thể, mức thưởng được tính theo số lượng VĐV được thưởng theo điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng.

Như vậy, nếu cả 3 VĐV đăng ký nội dung đôi nữ gồm Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên đều được công nhận thành tích, tổng tiền thưởng theo chế độ Nhà nước dành cho 3 cô gái là 840 triệu đồng, tương đương 280 triệu đồng/người.

Trước đó ở bán kết, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước Hàn Quốc ở nội dung đôi nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài khoản thưởng theo quy định Nhà nước, trước ASIAD 20, đoàn thể thao Việt Nam cũng công bố mức thưởng nóng từ nguồn tài trợ là 200 triệu đồng cho mỗi HCV. Khoản thưởng này là mức dành cho thành tích HCV, không phải 200 triệu đồng cho từng thành viên của đội.

Các cô gái cầu mây Việt Nam còn có thể nhận thêm tiền thưởng từ liên đoàn, đơn vị chủ quản, địa phương, nhà tài trợ và các nguồn xã hội hóa khác nếu được công bố.

Có thể nhận thêm gần 1 tỉ đồng/người trong những năm tới

Đáng chú ý hơn là chế độ đãi ngộ dài hạn dành cho những VĐV giành HCV ASIAD. Theo Điều 7 Nghị định 349/2025/NĐ-CP, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng chế độ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại đại hội cho đến kỳ đại hội tiếp theo.

Nếu tạm tính một chu kỳ ASIAD khoảng 4 năm, tương đương 48 tháng, mỗi VĐV có thể nhận khoảng 960 triệu đồng từ chế độ này.

Cộng với 280 triệu đồng tiền thưởng HCV, mỗi cô gái cầu mây có thể nhận khoảng 1,24 tỉ đồng từ 2 chế độ theo Nghị định 349 trong một chu kỳ ASIAD.

Nếu cả Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên cùng thuộc diện hưởng chế độ, tổng số tiền dành cho 3 VĐV có thể lên tới khoảng 3,72 tỉ đồng. Con số này chưa tính khoản thưởng nóng 200 triệu đồng của đoàn thể thao Việt Nam cũng như những khoản thưởng khác có thể đến từ liên đoàn, đơn vị chủ quản, địa phương và các nhà tài trợ.