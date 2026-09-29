Lịch thi đấu ASIAD 20 hôm nay: Việt Nam chờ vàng môn cầu mây

Không chủ quan

Là ứng viên sáng giá nhất khi sở hữu bộ ba Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên là ĐKVĐ thế giới, nhưng đội tuyển cầu mây VN bất ngờ để thua Lào ở trận đầu vòng bảng. Rất may cô trò HLV Trần Thị Vui kịp trở lại mạnh mẽ với mạch toàn thắng trước Myanmar, Malaysia, vào bán kết với ngôi nhì bảng.

Tại bán kết diễn ra hôm qua (28.9), đội VN đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0, giành quyền vào chung kết. Đó là trận đấu mà bộ đôi chủ lực Nguyễn Thị Khánh Ly - Nguyễn Thị Thu Trang phối hợp khá ăn ý. Thu Trang phòng ngự cực hay và kiến tạo để Khánh Ly ghi điểm. Ở thời điểm khó khăn đầu trận, Lê Thị Hồng Liên được thay vào sân cũng phát huy được tài năng và bản lĩnh. Sự đồng đều giữa vị trí đá chính và dự bị giúp đội tuyển cầu mây VN tự tin bước vào trận chung kết, tranh HCV với đội tuyển Philippines vào hôm nay (29.9).

Đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang hứa hẹn thể hiện bản lĩnh ở chung kết cầu mây hôm nay Ảnh: Độc Lập

Việc nội dung đôi nữ không có sự góp mặt của cường quốc số 1 cầu mây thế giới là Thái Lan càng gia tăng cơ hội đoạt HCV cho đội tuyển VN. Đối thủ ở chung kết là Philippines bị đánh giá thấp hơn nhưng HLV Trần Thị Vui căn dặn 3 cô học trò phải hết sức tập trung, không được phép chủ quan. Bài học để thua đội Lào ở trận ra quân vẫn được nhắc lại để giúp các tuyển thủ VN phải chắt chiu từng cơ hội.

Ở ngày tranh tài hôm qua, cầu mây VN đoạt 1 HCĐ ở nội dung regu nam khi Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh thua Thái Lan ở bán kết. Với việc vào chung kết nội dung đôi nữ trong khi còn thêm nội dung sở trường đồng đội nữ 4 người mà VN đang là ĐKVĐ, cầu mây VN kỳ vọng lặp lại lịch sử đoạt 2 HCV cách đây 20 năm (ASIAD 15 năm 2006 tại Doha, Qatar).

Tiếc cho Trịnh Thu Vinh

Ở ngày tranh tài cuối của mình tại ASIAD 20, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh cho thấy quyết tâm cùng nỗ lực nhưng vẫn không thể chạm tay vào tấm huy chương cá nhân.

Đạt phong độ cao ở vòng loại bài thi bắn chậm và bắn nhanh của nội dung 25 m súng ngắn nữ, Trịnh Thu Vinh xếp thứ 3, giành quyền vào chung kết. Ở loạt bắn cân não tại chung kết, cạnh tranh với 7 đối thủ rất mạnh, có thời điểm Trịnh Thu Vinh vươn lên thứ nhì. Tuy nhiên loạt bắn chưa tốt ở thời điểm quyết định khiến cô ngậm ngùi dừng bước với hạng 4 chung cuộc, kém xạ thủ đoạt HCĐ chỉ 1 điểm.

Với việc Trịnh Thu Vinh dừng bước, đội tuyển bắn súng VN chỉ còn cơ hội cạnh tranh huy chương ở nội dung cuối cùng là 25 m súng ngắn nam. Phạm Quang Huy, Vũ Tiến Nam, Hà Minh Thành sẽ cùng sát cánh tranh tài ở nội dung này, cạnh tranh HCV cá nhân lẫn đồng đội. Đây là cơ hội cuối của nhà ĐKVĐ Phạm Quang Huy sau khi anh thi đấu không thành công ở các nội dung 10 m súng ngắn nam, đôi nam - nữ súng ngắn.

Môn bắn súng tại ASIAD có sự cạnh tranh cực kỳ quyết liệt, ngay cả các xạ thủ đang nắm giữ HCV Olympic Paris 2024 cũng trắng tay. Đơn cử như Yang Jiin (Hàn Quốc) ở ngày tranh tài hôm qua phải bật khóc vì không thể giành suất vào chung kết 25 m súng ngắn nữ dù cô là ĐKVĐ Olympic. Trong khi đó, các xạ thủ đạt được sự tự tin, trạng thái thi đấu tốt hứa hẹn gặt hái thành công. Phạm Quang Huy được kỳ vọng sẽ cởi bỏ toàn bộ áp lực để tạo nên sự bùng nổ, giúp bắn súng VN hoàn thành mục tiêu, giải cơn khát vàng.