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    Thể thaoCác môn khác

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 28.9: Việt Nam chưa thể tăng tốc, Trung Quốc có 132 HCV

    Văn Trình
    Văn Trình
    Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau khi kết thúc ngày thi đấu 28.9. Ở tốp trên, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 132 HCV.

    Việt Nam không thay đổi vị trí

    Ở nội dung 3 nam môn cầu mây, Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan ở bán kết. Trước đối thủ có sự đồng đều và duy trì thế trận tốt hơn, đội tuyển Việt Nam để thua 0-2, qua đó nhận HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ 17 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

    Đôi nữ cầu mây Việt Nam thắng Hàn Quốc ở bán kết trưa nay và vào chung kết đấu Philippines vào 7 giờ sáng 29.9, cầm chắc tấm HCB.

    Tính tổng thể, kết thúc ngày thi đấu 28.9, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 28.9: Việt Nam chưa thể tăng tốc, Trung Quốc có 132 HCV- Ảnh 1.

    Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) xếp thứ 4 ở chung kết nội dung 25 m súng ngắn

    ẢNH: BÙI LƯỢNG

    Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tạm xếp thứ 6. Sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia - là những nước đều đã có ít nhất 2 HCV.

    Ngày 28.9, ASIAD 20 đã trao tổng cộng 32 bộ huy chương, trong đó điền kinh đóng góp 9 bộ. Sau ngày thi đấu này, đã có 38/46 đoàn thể thao giành được huy chương.

    Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu 

    Trên bảng xếp hạng tốp đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách lớn với phần còn lại. Sau khi giành thêm 13 HCV trong ngày 28.9, Trung Quốc hiện có 132 HCV, 53 HCB và 45 HCĐ. Trung Quốc cũng đã hơn đoàn xếp thứ 2 đến 91 HCV.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 28.9: Việt Nam chưa thể tăng tốc, Trung Quốc có 132 HCV- Ảnh 2.

    Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau ngày 28.9

    Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 41 HCV, 68 HCB và 63 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 21 HCV, 26 HCB và 43 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 4 với 12 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ, còn Kazakhstan xếp thứ 5 với 9 HCV, 13 HCB và 23 HCĐ.

    Thái Lan đứng thứ 6 với 9 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ. Đồng thời, Thái Lan vẫn là nước Đông Nam Á có thành tích tốt nhất kể từ khi ASIAD 20 diễn ra. Trong khi đó, một đại diện khác của Đông Nam Á là Malaysia có 6 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ, tiếp tục có mặt trong tốp 10.

     Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 28.9

    HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate)

    HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam)

    HCĐ (17): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500 m, canoeing); Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long, Lương Công Minh (regu nam cầu mây).

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