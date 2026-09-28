'Thần rừng' SofM cùng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam viết tiếp giấc mơ ASIAD

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ASIAD 20

Sau chuyến thi đấu giao hữu quốc tế nhằm cọ xát và đánh giá phong độ tại Busan (Hàn Quốc), đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam, bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, ghi nhận những bước chuyển biến tích cực. Đây được coi là màn tổng duyệt mang tính bản lề giúp các chàng trai Việt Nam hoàn thiện những mảnh ghép cần thiết trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 20. Ngày 29.9, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ thi đấu ngày đầu tiên tại đại hội.

Chạm trán với đội tuyển Hàn Quốc - đương kim vô địch và là một trong những đối thủ mạnh nhất châu lục trong loạt trận BO5 (best of 5) tại Busan Cinema Center vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội cọ xát trực tiếp với nhịp độ thi đấu đỉnh cao thế giới. Dù khép lại trận đấu với kết quả thua chung cuộc 1-3, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã cống hiến một màn trình diễn quả cảm, giàu cảm xúc với nhiều điểm sáng chuyên môn cùng những pha lật ngược thế trận đầy bất ngờ.

Ván thắng quả cảm trước một tập thể toàn sao của Hàn Quốc không chỉ là minh chứng cho nỗ lực phi thường của các VĐV cùng sự chuẩn bị chiến thuật tâm huyết từ ban huấn luyện, mà còn là sự kiểm chứng cho khả năng thích ứng sắc bén trước thềm giải đấu ASIAD. Thất bại trong một trận chiến dài hơi mang lại những bài học kinh nghiệm vô giá, tạo tiền đề vững chắc để toàn đội khắc phục hạn chế, tinh chỉnh lối chơi và tối ưu hóa điểm rơi phong độ.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam có sự góp mặt của cựu game thủ nổi tiếng Lê Quang Duy, hay còn được biết với cái tên "thần rừng" SofM ẢNH: BHL





Mục tiêu giành huy chương

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu - Trung Quốc, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam từng xuất sắc lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu lục. Dù dừng bước ngay sát bục nhận huy chương sau trận tranh hạng ba đầy tiếc nuối, nhưng điều ấy đã nung nấu ngọn lửa ý chí của toàn đội. Đến với ASIAD 20, các VĐV không còn mang tâm lý của một kẻ thách thức đơn thuần, mà là một tập thể dày dạn kinh nghiệm quốc tế, bản lĩnh và khát khao mãnh liệt viết tiếp giấc mơ Á vận hội còn dang dở.

Qua những màn trình diễn thực tế tại loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua, đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định sự ăn ý trong lối chơi và tính kỷ luật chiến thuật mà còn cho thấy sự tự tin tuyệt đối trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng kiểm soát thế trận, phản ứng trước áp lực và tính kỷ luật ở các pha giao tranh then chốt đã khẳng định cơ hội tranh chấp huy chương rộng mở hơn bao giờ hết cho nền thể thao điện tử nước nhà.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ xuất trận tại ASIAD 20 vào ngày 29.9 ẢNH: ĐTLMHT

Tại ASIAD 20, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu quan trọng (29.9) - bảng A nội dung Liên Minh Huyền Thoại với 3 trận đấu, lần lượt gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út, Malaysia và UAE. Kết quả của loạt trận này sẽ quyết định thứ hạng của các đội tuyển tại bảng A, trong đó 2 đội tuyển có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Với lịch thi đấu liên tiếp trong ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung và phong độ ổn định trước các đối thủ, hướng tới mục tiêu giành quyền góp mặt tại vòng bán kết nội dung Liên Minh Huyền Thoại tại ASIAD 20.