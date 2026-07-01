The Grand Esports 2026: Ngày hội của cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam

The Grand Esports 2026 chính thức khởi động, mở màn cho chuỗi hoạt động hướng tới sự kiện chính sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12.7 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục TDTT Việt Nam, phối hợp cùng Hội thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, sự kiện quy tụ hàng trăm tuyển thủ cùng cộng đồng người hâm mộ môn thể thao điện tử.

Thể thao điện tử Việt Nam có chiến lược phát triển bài bản, trong đó những hoạt động tại The Grand Esports 2026 tạo sân chơi bổ ích, kích thích phong trào ẢNH: BTC

The Grand Esports 2026 được tổ chức với hai hệ thống giải đấu trọng điểm. Vietnam Esports National Cup (VENC) là giải đấu Esports cấp quốc gia, nơi các đội tuyển Việt Nam tranh tài ở ba bộ môn CrossFire (Đột Kích), Epic Seven và Yulgang Origin VTC. Trong khi đó, Esports Grand Championship (EGC) là đấu trường Esports mang tầm quốc tế, quy tụ các bộ môn Au Mobile, Audition PC, Street Fighter 6 và Summoners War, tạo cơ hội để tuyển thủ Việt Nam giao lưu, cọ xát và khẳng định năng lực trên sân chơi khu vực.

Ngay trước thềm sự kiện chính, các vòng loại đã diễn ra vô cùng sôi động. Với Đột Kích, giải đấu đang bước vào tuần thi đấu cuối cùng của vòng 16 đội, nơi những đội tuyển mạnh nhất cạnh tranh các suất vào vòng chung kết. Summoners War và Street Fighter 6 cũng đã hoàn tất vòng loại khu vực, xác định những đại diện xuất sắc góp mặt tại sân khấu The Grand Esports 2026.

Dàn tuyển thủ góp mặt ở The Grand Esports 2026 ẢNH: BTC

Đối với Epic Seven, dù chưa chính thức phát hành tại Việt Nam, tựa game đã tạo dấu ấn khi lần đầu tổ chức giải đấu chính thức với 128 đội tuyển tham gia vòng loại. Đây không chỉ là sân chơi để cộng đồng giao lưu, tranh tài mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái thể thao điện tử cho Epic Seven tại Việt Nam.

Ở nội dung Audition PC, khán giả sẽ được thưởng thức các trận đấu giao lưu biểu diễn với sự góp mặt của những đội tuyển khách mời, kết hợp trình diễn Phygital - mô hình kết nối giữa thể thao truyền thống và công nghệ số, mang đến trải nghiệm giải trí mới mẻ.

Nhiều hoạt động đa dạng và hấp dẫn tại The Grand Esports 2026 ẢNH: BTC

Đáng chú ý, Au Mobile lần đầu tiên tổ chức giải đấu cấp quốc gia nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự Esports Grand Championship (EGC), nơi quy tụ các đội tuyển đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến của Au Mobile trên hành trình hội nhập thể thao điện tử quốc tế.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, The Grand Esports 2026 còn mang đến nhiều hoạt động dành cho cộng đồng như khu trải nghiệm game, giao lưu cùng tuyển thủ, lễ hội cosplay, talkshow chuyên đề và các chương trình giải trí diễn ra xuyên suốt bốn ngày sự kiện. Khép lại chuỗi hoạt động sẽ là The Grand Esports Awards 2026, đêm gala tôn vinh những cá nhân, đội tuyển, tổ chức và cộng đồng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam.