Đội tuyển eSports Việt Nam sẵn sàng chinh phục đấu trường toàn cầu tại ENC 2026

Giải eSports hấp dẫn, độ cạnh tranh cao

ENC 2026 là giải đấu quy mô toàn cầu dành cho các đội tuyển eSports quốc gia, dự kiến diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) từ ngày 2 đến 29.11. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý, đánh dấu quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của eSports Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đội tuyển Việt Nam giành HCV bộ môn Liên quân mobile tại SEA Games 33 Ảnh: BTC

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, thể thao điện tử đang nổi lên như một lĩnh vực kết hợp giữa công nghệ, thể thao và kinh tế sáng tạo. Với hơn 28 triệu người tham gia, Việt Nam hiện là một trong những thị trường eSports năng động tại khu vực, sở hữu hệ sinh thái phát triển nhanh và năng lực thi đấu quốc tế ngày càng được khẳng định. Điều này giúp eSports trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế thể thao, đồng thời mở rộng không gian hội nhập toàn cầu.

Trên bình diện quốc tế, Esports Foundation đã công bố Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) là đối tác quốc gia của Việt Nam tại ENC 2026. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hệ thống đội tuyển quốc gia tại hơn 100 quốc gia, phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng rõ nét của thể thao điện tử thế giới.

Bà Cao Thị Thu Phương, Tổng thư ký VIRESA được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia ẢNH: BTC

Với vai trò này, VIRESA sẽ chịu trách nhiệm thành lập và vận hành đội tuyển quốc gia ở nhiều bộ môn, từ công tác tuyển chọn đến xây dựng hệ thống huấn luyện và thi đấu dài hạn. Bà Cao Thị Thu Phương, Tổng thư ký VIRESA, được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia, giữ vai trò điều phối toàn bộ hoạt động, đảm bảo đội tuyển vận hành theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ban tổ chức, ENC 2026 đã thu hút hơn 630 đơn đăng ký từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức hút lớn của mô hình thi đấu cấp đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh cao, Việt Nam không chỉ tham dự với tư cách một đội tuyển, mà còn đại diện cho một thị trường eSports đang phát triển mạnh, có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu khu vực và quốc tế.

Dự kiến, Việt Nam sẽ góp mặt ở khoảng 10 bộ môn, tập trung vào các nội dung thế mạnh như PUBG Mobile, VALORANT, Liên Minh Huyền Thoại, Mobile Legends: Bang Bang, Đấu Trường Chân Lý hay PUBG: Battlegrounds. Đây đều là những bộ môn mà tuyển thủ Việt Nam từng gặt hái thành tích cao, đồng thời có lực lượng kế cận dồi dào.

Thực tế, eSports Việt Nam đã ghi dấu ấn rõ nét trên đấu trường quốc tế trong những năm gần đây. Các chức vô địch khu vực, thành tích cao tại SEA Games hay Asian Games 2022 cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Đặc biệt, những danh hiệu như PUBG Mobile Super League khu vực Đông Nam Á hay PUBG Nations Cup đã góp phần khẳng định vị thế của tuyển thủ Việt Nam.

Đánh giá về tiềm năng này, ông Hans Jagnow (Giám đốc Quan hệ đội tuyển quốc gia của Esports Foundation) cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển eSports nhanh, với cộng đồng đông đảo và giàu tiềm năng cạnh tranh. Ông kỳ vọng sự hợp tác với VIRESA sẽ giúp xây dựng một hệ thống đội tuyển quốc gia bài bản, đủ sức cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu.

Trong thời gian tới, eSports Việt Nam được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, với trọng tâm là xây dựng đội tuyển quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này bao gồm quy trình tuyển chọn minh bạch, hệ thống huấn luyện chuyên sâu, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các CLB và đối tác trong và ngoài nước.

ENC được đánh giá là giải đấu rất hấp dẫn ẢNH: BTC

ENC được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, đóng vai trò bổ trợ cho Esports World Cup – hệ thống thi đấu cấp CLB. Sự kết hợp này tạo nên cấu trúc thi đấu toàn diện, nơi tuyển thủ có thể phát triển song song ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và CLB chuyên nghiệp.

Với Việt Nam, việc góp mặt tại ENC 2026 không chỉ đơn thuần là tham dự một giải đấu, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng nền eSports mang tầm quốc gia. Đây được xem là cơ hội để khẳng định vị thế, đồng thời đưa thể thao điện tử Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ thể thao toàn cầu trong kỷ nguyên số.