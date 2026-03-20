TV360 mang 'chuẩn mực số 1' LCK đến Việt Nam, CĐV được trải nghiệm eSports đỉnh cao

Sự kiện LCK Team Roadshow Vietnam có nhiều tuyển thủ nổi tiếng

LCK từ lâu được xem là chuẩn mực cao nhất của eSports toàn cầu, nơi hội tụ những đội tuyển và tuyển thủ hàng đầu, đồng thời định hình lối chơi và tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Không chỉ là một giải đấu, LCK còn là hệ sinh thái hoàn chỉnh với chất lượng chuyên môn đỉnh cao, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và mô hình tổ chức – sản xuất sự kiện đạt chuẩn giải trí toàn cầu, nhiều lần thống trị các sân chơi vô địch thế giới.

Sự kiện tại Việt Nam quy tụ các đại diện tiêu biểu của eSports Hàn Quốc như Gen.G, Hanwha Life Esports cùng DRX. Không dừng lại ở những trận đấu, chương trình được xây dựng như một lễ hội eSports đa trải nghiệm, tái hiện không khí LCK với các hoạt động giao lưu tuyển thủ, fan meeting, sân khấu âm nhạc Việt – Hàn và nhiều hoạt động cộng đồng quy mô lớn. Với khoảng 36.000 vé dự kiến phát hành, đây hứa hẹn là một trong những sự kiện eSports lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự trở về của LazyFeel (Trần Bảo Minh) – tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu trong đội hình chính thức tại LCK trong màu áo DRX. Sự xuất hiện của LazyFeel không chỉ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các game thủ trẻ Việt Nam nuôi khát vọng vươn ra sân chơi quốc tế.

Nhiều tuyển thủ nổi tiếng góp mặt tại sự kiện LCK Team Roadshow Vietnam ẢNH: TV360

Không chỉ mang sự kiện về Việt Nam, TV360 còn đóng vai trò trung tâm kết nối trải nghiệm, mở rộng eSports sang hệ sinh thái số. Người dùng có thể tiếp cận nhiều đặc quyền như mua vé sớm, nhận vé độc quyền, tham gia các gói merchandise, nội dung hậu trường và cơ hội gặp gỡ tuyển thủ, cùng các tính năng tương tác như bình chọn, đồng hành với trận đấu.

Bên cạnh đó, TV360 sẽ triển khai hệ sinh thái nội dung toàn diện xoay quanh sự kiện, từ livestream các hoạt động nổi bật, video hậu trường, hành trình đội tuyển đến các cuộc phỏng vấn độc quyền. Qua đó, khán giả không chỉ “xem” eSports mà còn trực tiếp tham gia và trải nghiệm một cách trọn vẹn.

Việc đưa LCK đến Việt Nam không chỉ là bước tiến của TV360 trong việc sở hữu và phát triển các nội dung toàn cầu, mà còn góp phần khẳng định vị thế ngày càng tăng của thị trường eSports Việt Nam trên bản đồ khu vực.