FPT Play và Team Flash hợp tác năm thứ 3, mở rộng hệ sinh thái eSports tại Việt Nam

Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa FPT Play và Team Flash diễn ra trang trọng, đánh dấu năm thứ 3 hai bên đồng hành phát triển eSports tại Việt Nam. FPT Play và Team Flash tiếp tục hợp tác sau những thành tích và tầm ảnh hưởng mà hai đơn vị đã xây dựng trong thời gian qua. Sự kiện ký kết diễn ra ngày 20.3 không chỉ là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai bên mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược dài hạn của FPT Play.

Ông Phạm Thanh Tuấn, đại diện FPT Play, cùng ông Trần Trung Hiếu, đại diện Team Flash, đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác cho năm 2026.

Ông Phạm Thanh Tuấn (bên trái) và ông Trần Trung Hiếu trong buổi lễ long trọng đánh dấu bước hợp tác giữa FPT Play và Team Flash

eSports trở thành trụ cột chiến lược của FPT Play

Trong bối cảnh hành vi người dùng thay đổi nhanh, Tập đoàn FPT xác định chiến lược "trẻ hóa" khách hàng là trọng tâm, hướng đến các thế hệ như Gen Z và Gen Alpha - nhóm ưu tiên trải nghiệm tương tác, tốc độ cao và nội dung cá nhân hóa.

Trong chiến lược này, eSports được xác định là một trụ cột nội dung quan trọng, đóng vai trò mở rộng hệ sinh thái giải trí số.

Để hiện thực hóa định hướng, FPT Play triển khai chiến lược eSports dựa trên 3 trụ cột: sở hữu bản quyền các giải đấu quốc tế; đầu tư hạ tầng công nghệ chuyên biệt; và phát triển tài năng thể thao điện tử.

HuyHoang - Đường trên của team Flash AOV ký áo

Trong chiến lược chung, việc đồng hành cùng Team Flash được xem là định hướng đầu tư dài hạn nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội tuyển và tuyển thủ eSports tại Việt Nam.

Team Flash hiện là một trong những đội tuyển hàng đầu, đại diện cho mô hình eSports chuyên nghiệp, nơi tuyển thủ được đào tạo từ kỹ năng thi đấu đến hình ảnh cá nhân và tư duy nghề nghiệp.

Sự hợp tác với FPT Play mang lại nguồn lực về công nghệ, truyền thông và tài chính, giúp nâng cao tiêu chuẩn vận hành của đội tuyển theo hướng tiệm cận quốc tế.

Mở rộng hệ sinh thái, kết nối cộng đồng eSports

Bước sang năm thứ 3, hợp tác giữa hai bên được mở rộng, không chỉ ở cấp độ đội tuyển mà còn hướng đến cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung.

Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng cộng đồng eSports trên nền tảng FanGTV - nơi kết nối người hâm mộ với đội tuyển. Đây không chỉ là nền tảng theo dõi các trận đấu mà còn là không gian tương tác và chia sẻ.

Bên cạnh đó, hai bên thúc đẩy phát triển tài năng livestream thông qua các giải đấu cộng đồng tổ chức trên FanGTV, mở ra cơ hội cho streamer trẻ tham gia hệ sinh thái nội dung.

Thông qua các hoạt động này, FPT Play và Team Flash đang từng bước xây dựng hệ sinh thái eSports khép kín, nơi người hâm mộ, nhà sáng tạo và tuyển thủ cùng phát triển.

FPT Play cũng hướng đến trở thành nền tảng kết nối giữa các giá trị quốc tế và nội địa, nơi khán giả có thể theo dõi các sự kiện eSports lớn và đồng hành cùng đội tuyển trong nước.

Nhờ nền tảng công nghệ, trải nghiệm người dùng không chỉ dừng ở việc xem mà được nâng lên thành tương tác sâu với eSports.

Việc tiếp tục hợp tác năm thứ 3 là minh chứng cho cam kết dài hạn của FPT Play đối với eSports Việt Nam. Trong thời gian tới, nền tảng này sẽ tiếp tục đầu tư vào nội dung, công nghệ và con người nhằm xây dựng hệ sinh thái toàn diện, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ là nền tảng phát sóng, FPT Play đang từng bước khẳng định vai trò trong việc kiến tạo giá trị cho ngành eSports, góp phần đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển năng động trong khu vực.