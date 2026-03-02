Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

FPT thay giám đốc công nghệ, đẩy mạnh chiến lược công nghệ lõi

Thu Hằng
Thu Hằng
02/03/2026 14:47 GMT+7

Từ ngày 1.3, ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo (AI) của FPT Software, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công nghệ (CTO), Tập đoàn FPT.

Theo FPT, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phong được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, UAV, công nghệ lượng tử, công nghệ đường sắt và an ninh mạng.

FPT bổ nhiệm giám đốc công nghệ mới, đẩy mạnh chiến lược công nghệ lõi - Ảnh 1.

TS Nguyễn Xuân Phong được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công nghệ, Tập đoàn FPT

ẢNH: CHUNG TA.VN

Trong khi đó, ông Vũ Anh Tú thôi đảm nhiệm vị trí CTO Tập đoàn để tập trung cho vai trò Giám đốc điều hành FPT UAV. Trong chiến lược phát triển dài hạn, FPT xác định làm chủ công nghệ lõi là nền tảng quan trọng nhằm củng cố năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Phong (37 tuổi), là tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Khi mới 24 tuổi, ông lọt Top 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc của Tập đoàn Hitachi.

Năm 2024, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng AI150 toàn cầu của Constellation Research, cùng các tên tuổi hàng đầu như Yann LeCun, qua đó truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước.

Trước đó, trong vai trò Giám đốc AI tại FPT Software, ông Phong là người đặt nền móng cho chiến lược AI của đơn vị, đưa các giải pháp AI của FPT tiếp cận thị trường quốc tế. Ông cũng đóng vai trò hạt nhân trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức AI hàng đầu thế giới như NVIDIA, Mila, Landing AI và Aitomatic; đồng thời kết nối nhiều kỹ sư FPT làm việc trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu như Andrew Ng, Yoshua Bengio.

Khám phá thêm chủ đề

FPT nhân sự mới bổ nhiệm giám đốc công nghệ AI
Bình luận (0)

