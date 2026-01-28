FPT - Viettel bắt tay làm chủ công nghệ chiến lược chip bán dẫn

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thu Hằng
Thu Hằng
28/01/2026 15:43 GMT+7

Nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ vừa được FPT công bố, với hệ thống kiểm thử đạt chuẩn quốc tế và công suất hướng tới hàng tỉ sản phẩm mỗi năm, mở ra bước ngoặt cho hệ sinh thái bán dẫn 'Make in Vietnam'.

Ngày 28.1, Tập đoàn FPT chính thức công bố thành lập Nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT, đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong hành trình làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền, đồng thời hiện thực hóa các định hướng lớn của quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Đây là nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do người Việt Nam làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đầy đủ các khâu từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đào tạo, kiểm thử, đóng gói đến thương mại hóa. 

Trong giai đoạn 1 (2026 - 2027), nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C (Bắc Ninh) với diện tích 1.600 m², bao gồm 6 dây chuyền kiểm thử chức năng và một khu vực kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm độ bền chuyên sâu.

Sang giai đoạn 2 (2028 - 2030), FPT dự kiến mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000 m², đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử. Khi hoàn thiện, công suất nhà máy có thể đạt hàng tỉ sản phẩm mỗi năm, hướng tới phục vụ các dòng chip cho IoT, ô tô và AI on edge.

Chia sẻ thêm về kế hoạch của FPT trong thời gian tới, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết: "Giữa năm nay, FPT sẽ thu tiền từ nhà máy kiểm thử và đóng gói chip. Chúng tôi muốn phối hợp rất chặt chẽ với Viettel. Họ sản xuất gì, FPT sẽ đóng gói và kiểm thử cho sản phẩm đó. Khi các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu thành công những con chip tinh vi, FPT sẽ tiếp tục đảm nhận phần đóng gói tiên tiến cho các sản phẩm công nghệ Việt Nam". 

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh, việc FPT đầu tư xây dựng nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn mang ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn “Make in Vietnam”, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Theo ông Thắng, nhà máy sẽ trở thành môi trường “thực chiến” để đào tạo, rèn luyện và giữ chân đội ngũ kỹ sư bán dẫn trong nước, góp phần hạn chế chảy máu chất xám và hình thành lực lượng nhân lực nòng cốt cho ngành công nghiệp chiến lược. Viettel khẳng định quan điểm nhất quán phát triển công nghiệp bán dẫn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

